Suvinil lança projeto para reciclar sobras de tintas e latas

A Suvinil, marca de tintas decorativas da Basf, anunciou seu programa de logística reversa para tratar do descarte apropriado de sobras de tintas e embalagens e facilitar a jornada de pintura do consumidor. Com os princípios da economia circular, a iniciativa, que começou em 2020 com um projeto piloto, agora apresenta sua versão definitiva, coletando resíduos de tintas – de qualquer fabricante – em pontos de vendas parceiros distribuídos pelo Brasil.

O diferencial do projeto está no pioneirismo da fabricante em requalificar não somente latas, mas também sobras de tintas. Nesse caso, esse tipo de resíduo vai para coprocessamento, virando energia novamente para outros processos industriais como, por exemplo, para a produção de cimento. Até o momento, mais de 11 toneladas de material já foram encaminhadas para processamento energético e reciclagem, em mais de 194 coletas.

Os impactos ambientais do programa já apresentam resultados relevantes. Até maio 2023, mais de 3,1 milhões de litros de água e 391 kWh de energia foram economizados e de cerca de 40,9 kg de emissão de CO2 na atmosfera foi evitada. Além disso, nesse período, 45,4% do material coletado foi reciclado e preservou cerca de 12,3 mil kg de minério de ferro, 6,9 mil kg de carvão mineral e 591 kg de calcário.

Implementação estratégica

Para que os consumidores sejam estimulados a levarem as sobras aos pontos de coleta, a Suvinil realiza um treinamento com os vendedores das lojas e oferece material informativo para que possam abordar o cliente no momento da venda, lembrando-o de trazer as sobras dos produtos de volta para descarte apropriado. Mais do que cumprir a legislação e ajudar na jornada do consumidor, a marca acredita no poder da educação para a mudança da cultura de consumo, por meio da informação, conhecimento e viabilização da coleta de resíduos em seus pontos de venda.

“Temos observado a importância de estarmos presentes com programas e ações que envolvem todas as etapas da economia circular. Com isso, após diversos feedbacks positivos apontando o valor da iniciativa, o projeto foi consolidado e se tornou definitivo. O programa de Logística Reversa representa o caminho que estamos trilhando na sustentabilidade, aliado ao nosso compromisso com a facilitação da jornada de pintura”, diz Ariane Zanetti, Gerente de Relacionamento com os Profissionais da Pintura na Suvinil.

Atualmente, o programa conta com 50 pontos e 12 grupos de lojistas nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Em processo contínuo de expansão, mais 36 pontos de coleta estarão disponíveis em lojas para os consumidores.

Como começou?

A partir do Fora da Lata, programa de aceleração de startups da Suvinil, a marca lançou um desafio, construindo todo o projeto piloto para a Logística Reversa. Com isso, a Yattó, startup acelerada pelo programa, consolidou essa expansão, trabalhando na operacionalização, com sua expertise em economia circular. A iniciativa conta também com o suporte do Prolata, que consegue redução de custos ao longo do processo, pela maturidade da cadeia em São Paulo. A organização faz parte do Acordo Setorial de Tintas junto à Abrafati.

“A aceleração da Yattó no Fora da Lata foi essencial para tornarmos viável a reciclagem e transformação das embalagens e sobras de tintas esquecidas pelo mercado. Nós personalizamos nossa solução para atender aos padrões de qualidade e simplificar os processos a fim de escalarmos o programa para outros estados. As mais de 11 mil toneladas recicladas até agora são apenas o início do impacto que podemos gerar com essa parceria. Estamos felizes em assumir o pioneirismo com a Suvinil por meio do nosso programa de Logística Reversa, um dos que mais impacta positivamente o meio ambiente e a sociedade”, afirma Alexandre Galana, Diretor Presidente na Yattó.

O Projeto de Logística Reversa está entre as diversas iniciativas da Suvinil para se tornar a marca de tintas mais sustentável do Brasil.

