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Como o Parque Ibirapuera reduziu em até 75% o consumo de água com tecnologia e IA

Parceria entre Urbia e W-Energy usa sensores, IoT e inteligência artificial para cortar desperdícios, reduzir custos e criar um modelo replicável de gestão hídrica urbana

Um dos parques urbanos mais relevantes da América Latina, o Ibirapuera se torna referência em inovação ambiental (filipefrazao/Thinkstock)

Um dos parques urbanos mais relevantes da América Latina, o Ibirapuera se torna referência em inovação ambiental (filipefrazao/Thinkstock)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 24 de março de 2026 às 11h30.

Última atualização em 24 de março de 2026 às 11h48.

Em um Brasil onde mais de 40% da água tratada se perde antes mesmo de chegar ao consumidor, o que o Ibirapuera pode ensinar às cidades sobre gestão hídrica eficiente? No Dia Mundial da Água, em 22 de março, uma projeção chamou a atenção para a escala do problema: Um Cristo Redentor é desperdiçado a cada seis segundos no Brasil.

Um dos mais relevantes da América Latina, o icônico parque de São Paulo recebe mais de 200 mil visitantes por fim de semana e se tornou um "laboratório de inovação ambiental" que pode servir de modelo para outras cidades brasileiras.

Em parceria com a W-Energy, a Urbia, concessionária responsável pela gestão do espaço público, implementou um sistema de monitoramento inteligente que já reduziu em até 75% o consumo de água em torneiras e 50% em sanitários.

Além da preservação do recurso natural, a iniciativa já gerou uma economia média de 45% nas contas de água e preservou mais de 6 milhões de litros até agora. O volume é relevante em um país que enfrenta perdas estruturais no saneamento básico e poderia atender aproximadamente 40 mil pessoas por dia.

No centro do projeto está o uso de sensores conectados via Internet das Coisas (IoT) e um sistema de inteligência artificial capaz de monitorar o consumo em tempo real. Inspirados em tecnologias de sonar, os dispositivos identificam variações de vazão e possíveis vazamentos nas tubulações, permitindo respostas quase imediatas da equipe de manutenção.

Na prática, isso transforma a gestão hídrica de reativa para preditiva e reduz desperdícios antes que eles se tornem "invisíveis" na operação.

Para a Urbia, concessionária responsável pela gestão do parque, o projeto reforça o papel da tecnologia na agenda ambiental.

“Temos um grande compromisso com o uso consciente dos recursos naturais, e esse é um passo essencial para o futuro do Parque Ibirapuera e de outros espaços públicos no Brasil”, afirma Samuel Lloyd, diretor comercial da empresa.

Já para a W-Energy, responsável pela implementação, os resultados também simbolizam uma mudança de paradigma na gestão de recursos em espaços de grande circulação.

“Cada gota economizada aqui representa um impacto real na gestão de um recurso cada vez mais escasso. O Ibirapuera mostra que é possível unir preservação ambiental e inovação em escala”, diz Wagner Carvalho, CEO da companhia.

Um modelo replicável

Mais do que os ganhos imediatos, o projeto chama atenção pelo potencial de replicação. O Brasil sofre com elevadas perdas no sistema de abastecimento, enquanto já existem uma série de soluções que combinam monitoramento em tempo real, análise de dados e resposta rápida possíveis de serem aplicadas em diferentes contextos: de parques e aeroportos a shoppings, hospitais e grandes empreendimentos urbanos.

Quanto maior a operação, maior o impacto de pequenas ineficiências acumuladas e consequentemente, da pegada de carbono.

Ao tornar visível o que antes passava despercebido como é o caso de vazamentos ou consumo hídrico fora do padrão, a tecnologia economizar água, otimizar processos e reduzir custos. Isso tudo em um planeta que sofre com uma pressão crescente sobre os recursos naturais e infraestrutura. 

  • 1/20 (Disney_Paris)

  • 2º Siam Park (Tenerife, Espanha)

    2/20 2º Siam Park (Tenerife, Espanha) (SiamPark)

  • 3º Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes)

    3/20 3º Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes) (Ferrari World Abu Dhabi)

  • 4º Beto Carrero World (Penha-SC, Brasil)

    4/20 4º Beto Carrero World (Penha-SC, Brasil) (Beto Carrero World)

  • 5º Waterbom Park (Kuta, Indonésia)

    5/20 5º Waterbom Park (Kuta, Indonésia) (WaterbomPark)

  • Beach Park (Aquiraz-CE, Brasil)

    6/20 Beach Park (Aquiraz-CE, Brasil) (Cópia de beach_park2)

  • 7º Puy Du Fou (Les Epesses, França)

    7/20 7º Puy Du Fou (Les Epesses, França) (Puy Du Fou)

  • 8/20 (Alton Towers Resort)

  • Disney Adventure World: o antigo Walt Disney Studios Park ganhará novas áreas temáticas em 2026

    9/20 Disney Adventure World: o antigo Walt Disney Studios Park ganhará novas áreas temáticas em 2026 (size_960_16_9_walt-disney-world.jpg)

  • 10º Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, EUA)

    10/20 10º Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, EUA) (Dollywood)

  • 11º Heide Park (Soltau, Alemanha)

    11/20 11º Heide Park (Soltau, Alemanha) (HeidePark)

  • 12º The Milky Way Adventure Park (Clovelly, Reino Unido)

    12/20 12º The Milky Way Adventure Park (Clovelly, Reino Unido) (The Milky Way Adventure Park)

  • 13º Magic Kingdom Park (Bay Lake, Flórida, EUA)

    13/20 13º Magic Kingdom Park (Bay Lake, Flórida, EUA) (Disney; magic Kingdom)

  • 14º Fun Spot America (Kissimmee, Flórida, EUA)

    14/20 14º Fun Spot America (Kissimmee, Flórida, EUA) (Fun Spot America)

  • 15º Universal Studios Singapore (Sentosa Island, Singapura)

    15/20 15º Universal Studios Singapore (Sentosa Island, Singapura) (Universal Studios Singapore)

  • 16º Aquafollie (Caorle, Itália)

    16/20 16º Aquafollie (Caorle, Itália) (Aquafollie)

  • 17º Lost World Of Tambun (Ipoh, Malásia)

    17/20 17º Lost World Of Tambun (Ipoh, Malásia) (Lost World Of Tambun)

  • 18º Parque Terra Mágica Florybal (Canela-RS, Brasil)

    18/20 18º Parque Terra Mágica Florybal (Canela-RS, Brasil) (Florybal)

  • 19º Legoland Billund (Billund, Dinamarca)

    19/20 19º Legoland Billund (Billund, Dinamarca) (Legoland Billund)

  • 20º Drayton Manor Theme Park (Tamworth, Reino Unido)

    20/20 20º Drayton Manor Theme Park (Tamworth, Reino Unido) (Drayton Manor Theme Park)

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