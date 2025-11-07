Primeira IA 100% nacional e voltada para a soberania digital é lançada no Brasil

Quando o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) foi publicado, em julho do ano passado, uma coisa ficou clara: no Brasil, a IA precisa ser dos brasileiros. Este foi o pontapé inicial para a trajetória da MeetKai Brasil, que acaba de lançar a primeira IA 100% nacional e soberana.

Treinada inteiramente em português brasileiro, a plataforma MK1 possui mais de 32 bilhões de parâmetros exclusivos à realidade do Brasil. Ela pode entender sotaques regionais, se adequa ao Marco Civil da Internet e à LGPD, e funciona com servidores baseados em território nacional.

“Todos os países precisam ter uma IA soberana para preservar sua cultura, proteger seus dados sensíveis e poder entrar numa disputa tecnológica de igual para igual”, diz Alessandro Quattrini, CEO da MeetKai Brasil e empreendedor idealizador da plataforma.

Ter uma IA brasileira é uma questão de competitividade global e segurança nacional

O PBIA prevê um investimento público em inteligência artificial de cerca de R$ 23 bilhões em quatro anos. Em março de 2025, um estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) mapeou o cenário brasileiro, prevendo um investimento 340% maior por parte do setor privado.

Os valores são altos, mas no cenário global os dois principais players em IA, EUA e China, investem valores muito maiores — só no ano passado foram cerca de US$109,1 bilhões e US$9,3 bilhões, respectivamente.

A MeetKai Inc, global da qual a MeetKai Brasil é associada, desenvolve modelos multilíngues desde 2020, e mira preencher a demanda deixada no abismo entre o inglês e o mandarim.

Quattrini e associados fundaram a MeetKai Brasil em setembro de 2024, mirando atender à demanda brasileira por competitividade no campo da IA e segurança das informações nacionais durante o processo de crescimento deste setor.

“Durante o desenvolvimento dessa base de dados nós, por exemplo, incorporamos os exames da OAB dos últimos 5 anos, os últimos 5 anos do Enem e o Diário Oficial da União; todos instrumentos brasileiros. Hoje, ela está preparada para empresas privadas e o setor público. Para quem quiser testar uma IA Brasileira e que, por isso, acerta muito mais que outras plataformas”, Quattrini conta.

‘Pensar’ em portugues brasileiro faz IA acertar 85% mais

Com os modelos mais populares atualmente, o processo de pergunta e resposta funciona mais ou menos assim:

IA recebe a pergunta,

A traduz para inglês ou mandarim,

Busca as respostas em uma base de dados estrangeira,

Entrega a resposta traduzida em português.

“O nosso caso é totalmente diferente. Você faz a pergunta em português, a IA entende e aciona uma base de dados nossa, localizada em servidores nacionais e com DNA brasileiro, que leva em conta a nossa cultura e realidade. Ela então produz uma resposta em português que já vai direto para você. Em termos práticos, isso significa uma precisão muito maior”, Quattrini explica.

Em testes com outros modelos, a MK1 obteve acurácia superior, com 85% mais acertos. Isso representa vantagem para os potenciais clientes e parceiros da MeetKai Brasil.

Resultados dos testes de perguntas feitas para a IA da MeetKai Brasil e outras plataformas. (MeetKai Brasil/Reprodução)

O Diário Oficial da União pode ser utilizado como exemplo prático. Ele está inserido na base de dados da plataforma e contém informações sobre tudo que o governo brasileiro delibera em termos de portarias, instrumentos, dispositivos que fazem com que o Estado brasileiro funcione e afins.

“Então, por exemplo, uma universidade que queira ter acesso a uma base de dados confiável para fins de pesquisa, encontra uma ótima solução na nossa IA”, explica Quattrini.

Mas a IA é realmente 100% brasileira e soberana?

A MeetKai Inc é uma empresa americana, mas apesar da associação a MeetKai Brasil não possui qualquer contato ou possibilidade de interferência por parte dos EUA. Segundo o CEO, com cuidado para não infringir acordos de confidencialidade ou compliance, a MeetKai Brasil é uma empresa majoritária brasileira, contando com o legado da MeetKai Inc.

“Fizemos a mesma pergunta para eles quando começamos as conversas. A MeetKai Inc não tem qualquer relacionamento com o governo americano. Nenhum ente do estado norte-americano ou instituição dos Estados Unidos da América é cliente. Pelo contrário! A empresa nasceu multilíngue e um dos clientes é a chinesa Huawei”.

A plataforma foi construída a partir do treinamento das aplicações realizadas dentro do modelo multilingue da MeetKai Inc. O Brasil poderia desenvolver um LLM do zero? Sim, mas Quattrini explica: “se fossemos começar do zero, estaríamos conversando só daqui a 10 anos. Oito, pelo menos”.

Com o lançamento oficial, a MeetKai Brasil inicia uma fase da carteira de clientes e parceiros. Segundo o CEO, as possibilidades de aplicação são quase infinitas e a expectativa é de conquistas consideráveis, fruto do trabalho de business development.

“Nós queremos que a MeetKai Brasil tenha uma base de clientes importantes do setor público e do setor privado. Estamos preparados para que eles conheçam nossa solução e resolvam seus gargalos e demandas”, conclui Alessandro Quattrini.