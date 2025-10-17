Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

O que falta para o Brasil ter um supercomputador para a era da IA?

Durante Rec’n’Play, representante do Ministério de Ciência e Tecnologia detalhou os planos para investir R$ 1,8 bilhão numa estrutura para ‘ler’ dados sensíveis do governo, como em saúde e agricultura, no Brasil a partir de 2026

(Yuichiro Chino/Getty Images)

(Yuichiro Chino/Getty Images)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 07h39.

Tudo sobreRec'N'Play
Saiba mais

O Brasil está se preparando para um avanço significativo em sua infraestrutura tecnológica com a construção de um supercomputador, um projeto estratégico que contará com um investimento de R$ 1,8 bilhão. 

A expectativa é que o supercomputador, que será um dos cinco mais poderosos do mundo, esteja em funcionamento até 2026. Este é um dos pilares do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), que visa garantir soberania tecnológica e preparar o país para os desafios da era digital, em um cenário global dominado por grandes potências tecnológicas.

A questão foi debatida em um painel durante o Rec'n'Play, festival de inovação realizado em Recife, com a participação de Hugo Valadares, Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Germano Vasconcelos, professor da UFPE; e Geber Ramalho, consultor do CESAR

A discussão trouxe à tona a urgência da construção de uma infraestrutura computacional robusta no Brasil, um passo essencial para garantir que o país possa competir com potências globais em áreas como IA, big data e computação quântica.

O porquê do supercomputador

O Brasil, atualmente, depende de servidores estrangeiros para processar grande parte dos seus dados. De acordo com Valadares, “sem capacidade de processamento local, o Brasil não consegue participar plenamente da corrida global pela inteligência artificial”. 

O supercomputador que está sendo planejado não se limitará apenas a atender a demanda interna do país, mas também terá potencial para ser utilizado por instituições de pesquisa e empresas que dependem de grande capacidade de processamento de dados, como universidades, centros de pesquisa, e até empresas do setor privado.

A localização do supercomputador ainda está em discussão, mas existem algumas regiões do país sendo consideradas. O supercomputador será instalado em um dos centros de excelência já existentes no Brasil, com forte infraestrutura de pesquisa. 

“A ideia é garantir que ele esteja em um local com boa infraestrutura de TI e com proximidade de centros de pesquisa, como o LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica), no Rio de Janeiro, que já tem um papel estratégico nessa área”, comentou Valadares.

Além disso, o MCTI está conversando com diversas instituições e empresas que poderiam se beneficiar da estrutura, incluindo universidades públicas e privadas, centros de pesquisa em ciência de dados, e até empresas de tecnologia que estão buscando desenvolver soluções em IA, como startups de tecnologia e empresas do setor agrícola, que poderiam aplicar a tecnologia para melhorar a produtividade e eficiência.

O investimento no supercomputador brasileiro também está diretamente ligado à busca pela soberania tecnológica do país. Durante o painel, Germano Vasconcelos destacou que “o Brasil não pode se dar ao luxo de depender de dados e infraestrutura hospedados no exterior, principalmente quando se trata de informações sensíveis, como as do SUS”.

Atualmente, cerca de 60% dos dados do Brasil são processados em servidores estrangeiros, um cenário que limita a autonomia do país e pode colocar em risco a segurança de informações vitais.

“O supercomputador vai permitir ao Brasil processar seus dados internamente, dando maior controle sobre suas informações e protegendo dados sensíveis que, hoje, estão nas mãos de empresas estrangeiras”, afirmou Valadares.

Essa independência tecnológica é vista como essencial para o Brasil enfrentar desafios críticos, como a melhoria na saúde pública e a gestão de grandes volumes de dados no setor público.

Além de garantir a infraestrutura necessária para o processamento de dados, o supercomputador está atrelado à capacitação de profissionais altamente qualificados.

Segundo Geber Ramalho, “não adianta ter a infraestrutura se o país não tiver as pessoas preparadas para operar e desenvolver soluções com ela”.

A formação de profissionais em áreas como inteligência artificial, computação científica e cibersegurança será essencial para aproveitar todo o potencial do supercomputador.

Painel no Rec'n'Play, festival de inovação em Recife: em busca de uma estratégia brasileira para a IA (Divulgação)

Um plano para a IA no Brasil

A César School, uma das principais instituições de ensino e pesquisa em tecnologia de Pernambuco, é uma das responsáveis por formar esses profissionais.

Ramalho enfatizou que “o Brasil tem uma vantagem competitiva, que é o talento local. O ecossistema de Pernambuco, com o Porto Digital e outras instituições, tem se consolidado como um modelo para o país. Temos uma grande capacidade de formar profissionais qualificados e colaborar com a indústria e o governo”.

O PBIA, que está sendo desenvolvido pelo governo federal, não se limita ao supercomputador. Ele também envolve outros aspectos importantes, como a formação de profissionais qualificados e a aplicação de inteligência artificial para resolver problemas práticos, como a redução de filas no sistema de saúde ou a otimização da produção agrícola.

“O PBIA é um plano dinâmico, e estamos trabalhando para garantir que ele seja implementado de forma eficaz”, afirmou Valadares.

A construção do supercomputador é apenas uma das ações previstas, que também incluem iniciativas para promover a aplicação da IA no setor público e na indústria, além de um foco na regulamentação e na ética em IA.

Para Ramalho, é fundamental que o governo priorize os problemas que mais afetam a população brasileira, como “a saúde pública, a educação e o agronegócio”.

Ele explicou que o país não precisa necessariamente se concentrar em se tornar líder global em IA, mas em aplicar a tecnologia de maneira estratégica para resolver questões locais. “O Brasil tem de focar na utilização da IA para melhorar a vida das pessoas. Há problemas imensos que a IA pode ajudar a resolver e que são específicos do nosso país”, disse.

A expectativa é que o supercomputador brasileiro esteja em operação até 2026, mas o caminho até lá não será fácil.

O mercado de tecnologia de GPUs (unidades de processamento gráfico) está altamente inflacionado, com poucas empresas dominando a produção desses componentes essenciais para a construção de supercomputadores.

“O Brasil precisa lutar para garantir que tenha acesso aos melhores preços e tecnologias para não ficar atrás na corrida global”, alertou Vasconcelos.

Além disso, a integração de todas as ações previstas no PBIA exigirá uma colaboração estreita entre governo, academia e indústria. A estratégia do governo é envolver todos os atores relevantes para garantir que as soluções desenvolvidas atendam às necessidades reais do Brasil.

“O supercomputador é um passo significativo, mas é apenas uma parte de um esforço muito maior para construir uma infraestrutura tecnológica robusta no país”, disse Valadares.

Acompanhe tudo sobre:Rec'N'Play

Mais de Negócios

Companhia aérea cobrará taxa extra para reclinar assentos da classe econômica

Quais são os 10 parques aquáticos mais visitados do mundo — 2 deles ficam no Brasil

Conheça a empresa que quer colocar Minas no mapa mundial do cacau

No Santo Américo, escola da zona sul de SP, simulações da ONU formam jovens líderes com visão global

Mais na Exame

Mundo

Governo declara estado de emergência no Peru após protesto da Geração Z

Ciência

Nova Terra? Astrônomos podem ter descoberto outro planeta do Sistema Solar

Mercados

Amazon, Nvidia, Tesla: caixa das sete magníficas é menor que fortuna de Musk; veja valores

Brasil

Indústria é o setor mais penalizado pela política dos juros altos, aponta CNI