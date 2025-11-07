Como as PMEs estão saindo na frente com seus próprios agentes de IA?

Por Thiago Hortolan*

Pequenas e médias empresas (PMEs) têm adotado tecnologias de inteligência artificial para automatizar processos e melhorar a eficiência operacional.

Uma das abordagens mais inovadoras envolve a criação de agentes de IA personalizados, capazes de realizar tarefas específicas com autonomia limitada.

Esses agentes vão além dos chatbots tradicionais, oferecendo soluções mais sofisticadas e adaptadas às necessidades de cada negócio.

Os fatores que impulsionam este movimento

A popularização de plataformas de desenvolvimento de IA sem a necessidade de codificação tem sido um fator crucial para essa transformação.

Ferramentas como Latenode e Relevance permitem que empreendedores e equipes técnicas construam agentes digitais que integram sistemas existentes, como CRMs e ERPs, para automatizar tarefas como atendimento ao cliente, análise de dados e gestão de estoques.

As plataformas oferecem interfaces visuais intuitivas, tornando a criação de agentes acessível mesmo para aqueles sem experiência em programação.

As soluções são personalizadas para os PMEs

Empresas do segmento têm desenvolvido soluções específicas para PMEs, oferecendo agentes de IA que operam por meio de canais como WhatsApp, voz e e-mail, projetados para automatizar interações com clientes, processar pedidos e fornecer suporte, permitindo que as empresas ofereçam um atendimento mais ágil e personalizado.

A implementação deles traz benefícios significativos, como o aumento na receita, redução de custos e melhoria na produtividade dos funcionários.

Isso faz com que os agentes permitam que as equipes se concentrem em tarefas mais estratégicas, enquanto as operações repetitivas são automatizadas, resultando em processos mais eficientes e maior satisfação do cliente.

No entanto, sua adoção também apresenta desafios

É essencial que as PMEs implementem práticas de governança de dados, como auditorias regulares e conformidade com legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), para garantir o uso ético e seguro das informações. Ademais, é importante que as empresas invistam em infraestrutura tecnológica adequada, como conectividade de alta qualidade, para suportar as operações dos agentes de IA.

Em suma, a criação de agentes de IA personalizados está se tornando uma estratégia viável e eficaz para PMEs que buscam inovar e melhorar sua competitividade no mercado.

Com o suporte de plataformas acessíveis e soluções específicas para pequenos negócios, essas empresas podem aproveitar o potencial da inteligência artificial para transformar suas operações e oferecer melhores experiências aos clientes.

*Thiago Hortolan é CEO da Tech Rocket, uma spin-off da Sales Rocket dedicada à criação de soluções em Revenue Tech.