Além do ChatGPT: 5 ferramentas de inteligência artificial para usar no dia a dia

O ChatGPT é, atualmente, a inteligência artificial generativa mais popular do mercado, mas ela está longe de ser a única. Esse tipo de tecnologia, que envolve o a criação de conteúdos por sistemas automatizados, já tem sido usado em diversos projetos, com aplicações que podem ajudar no dia a dia.

Rowan Cheung, especialista em inteligência artificial, destacou em um post no Twitter que "o ChatGPT representa apenas uma fração das melhores ferramentas de inteligência artificial" disponíveis hoje para os usuários. E muitas delas surgiram inclusive para concorrer com a criação da OpenIA.

Da criação de textos, imagens e vídeos até o uso para organização de rotinas e curadoria de conteúdo, é possível usar as IAs generativas em diferentes ocasiões, reduzindo o tempo gasto em algumas atividades e usando a nova tecnologia a seu favor. Confira alguns projetos!

Runway

A Runway lançou recentemente um aplicativo, o Runway Gen-1, que busca unir o uso de inteligência artificial com a criação de vídeos. Após fazer o download do app, é preciso integrá-lo com a sua biblioteca de mídias salvas no seu aparelho e conceder acesso à câmera do smartphone.

Com isso, é possível enviar arquivos já existentes ou então realizar gravações na hora por meio do aplicativo. Depois disso, o app usa uma inteligência artificial para criar modelos de "filtros" que podem ser aplicados nesses conteúdos e adaptá-los, combinando o conteúdo original com a criação da IA.

Unlock the magic of Gen-1 on your phone with today’s Runway Academy. Download the new Runway iOS app to get started: https://t.co/kYfzzHfOfp pic.twitter.com/gXejOqK3j1 — Runway (@runwayml) April 25, 2023

Midjourney

O Midjourney é uma das ferramentas de inteligência artificial generativas mais conhecidas do mercado. Ele é focado na criação de imagens a partir de comandos enviados pelos usuários, trabalhando a partir de um banco de dados de referência que inclui milhares de imagens já criadas e que circulam pela internet.

Além do Midjourney, outras inteligências artificias focadas na criação de imagens são o DALL-E, dos mesmos criadores do ChatGPT, e o Stable Diffusion. Recentemente, ele passou por uma atualização para melhorar a qualidade das imagens criadas. Muitas vezes, porém, essa qualidade também depende dos próprios comandos enviados à ferramenta, mostrando a importância de saber explorá-los.

Microsoft Designer

A Microsoft tem sido uma das gigantes de tecnologia com mais investimentos na área de inteligência artificial. E recentemente ela expandiu o acesso do público para uma de suas ferramentas mais modernas na área, o Microsoft Designer. Ele também será totalmente integrado ao Edge, o seu navegador padrão.

O Designer foi idealizado para facilitar o trabalho de criação de imagens a partir de comandos em texto que são enviados para o sistema da ferramenta. É possível usar as imagens criadas tanto como inspiração quanto como base para criar peças e outros materiais, integrando os materiais criados a outros aplicativos que formam o Microsoft 365, como Word ou PowerPoint.

Unleash your creativity and imagination with the AI-powered @msft365designer. Designer starts with your ideas and content to help you generate custom, stunning designs and unique-to-you images fast. Try it here: https://t.co/l33zarw3ax pic.twitter.com/FebwiBjI5G — Microsoft 365 (@Microsoft365) April 27, 2023

Studio AI

O Studio AI vai além de ferramentas de inteligência artificial como o Microsoft Design e o Midjourney, que são focados na criação de imagens. A partir de comandos em texto, ela pode ser usada para criar peças publicitárias e outros conteúdos do zero, criando conceitos, imagens e textos.

Entretanto, ela também possui uma interface semelhante a outras ferramentas tradicionais de criação, permitindo que o usuário edite e trabalhe esses materiais diretamente no aplicativo, podendo mudar o tamanho de fontes, as cores usadas e o posicionamento de cada elemento criado pela IA.

PlanWithFlow

O Flow foi criado para facilitar a gestão de finanças pessoais. Com o uso de inteligência artificial, a ferramenta consegue criar planejamentos de finanças a partir de comandos enviados pelos usuários, como descrições de renda mensal, despesas, investimentos e dívidas.

Depois que as informações são enviadas para a ferramenta, a inteligência artificial se baseia nos dados para criar visualizações e esquemas mais simples para os usuários, facilitando a gestão desses recursos e o planejamento de gastos ou investimentos. Disponível de forma gratuita, as interações precisam ser feitas apenas em inglês até o momento.

10. Flow Combines the knowledge and reasoning capabilities of ChatGPT with a mathematical financial model to build a digital twin for personal finance. pic.twitter.com/renhOZ5xSi — Rowan Cheung (@rowancheung) May 3, 2023

