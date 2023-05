Evento de empregabilidade promete taxa de contratação 300% maior

Estão abertas as inscrições para a Conferência Gestão & Inovação, evento presencial e gratuito, que acontece no dia 17 de julho e é realizado pela Fundação Estudar. A Conferência conecta estudantes e recém-formados a grandes organizações do país em diversos setores. Quem quiser concorrer a uma vaga é preciso se inscrever neste link até 28 de maio. Desta vez, o grande foco da conferência é em empresas e startups.

Nos anos anteriores, um a cada quatro participantes saiu empregado da Conferência Gestão & Inovação. Neste ano, a expectativa é que essa média se repita. Já estão confirmadas as presenças de Ambev, Itaú, Azul, EMS, Lojas Renner, NTS, Unico, BCG, Stone, Omega Energia, Enext e outras, trazendo oportunidades para quem está começando a carreira.

A estrutura da Conferência Gestão & Inovação oferece uma dinâmica diferente das feiras de carreira tradicionais. Além de participar de painéis interativos com grandes lideranças do mercado, o estudante tem a chance de conhecer de perto a cultura das empresas em que sonha em trabalhar. Nesse contato, já pode se apresentar diretamente para recrutadores e ser selecionado para entrevistas realizadas lá mesmo, dentro da Conferência.

Ainda, os 50 participantes que mais se destacarem durante a inscrição e o evento terão a oportunidade de fazer um pitch exclusivo para as companhias presentes, aumentando suas chances de contratação.

Outra vantagem para os participantes do evento é que, ao preencher os dados solicitados na inscrição, a Fundação Estudar gera um currículo personalizado apontando as empresas presentes no evento que mais combinam com aquele perfil.

Podem participar estudantes de todas as áreas, com até três anos de formados, que tenham interesse em se conectar com as empresas participantes. É preciso, ainda, para ser selecionado, concluir todo o processo de inscrição, ter boa performance no teste de lógica e, no vídeo de apresentação, ter vontade de se desenvolver e querer participar de uma rede de gente muito talentosa.

Como funciona o pitch?

Os escolhidos para fazer o pitch exclusivo para as empresas participantes serão aqueles que se destacarem no desenho de sua trajetória e no vídeo da inscrição e que forem aprovados após uma entrevista online para avaliação de competências de aproximadamente 30 minutos. Além disso, devem estar procurando trabalho ou recolocação no mercado nos próximos seis meses.

