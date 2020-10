Podcast Digitalize: Como se adaptar à LGPD?

Como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) vai interferir na estratégia digital das marcas e das empresas? Além de garantir mais transparência e segurança jurídica, quais os impactos para os profissionais de marketing digital? Para responder a essas e outras dúvidas, Cris Rosa e Gui Baldi, do podcast Digitalize, conversam com Felipe Palhares, sócio do BMA Advogados na área de proteção de dados, tecnologia e negócios digitais.

Em vigor desde 18 de setembro de 2020, a nova lei brasileira de proteção de dados surgiu da necessidade de traçar diretrizes de privacidade e segurança na captação, armazenamento e uso de dados pessoais dos clientes, tanto no meio on-line quanto no off-line. Inspirada na legislação europeia, a norma regulamenta o tratamento de dados pessoais por parte de empresas públicas e privadas impondo mais proteção e penalidades caso essas regras não sejam cumpridas.

As sanções administrativas, isto é, as multas e punições previstas pela LGPD foram prorrogadas até 1º de agosto de 2021, mas a lei já pode ser cobrada e fiscalizada. Nas estratégias digitais, o que muda são os cuidados com a coleta de dados e com o uso das informações de acordo com as bases legais da LGPD. “A nossa legislação cria balizas e regras, mas a ideia nunca foi suprir inovação nem modelos de negócios que já existem, desde que estejam em conformidade com a legislação”, ressalta Felipe Palhares.

Ouça aqui:

Spotify

Apple Podcasts

