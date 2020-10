Bússola LIVE: Inovação aberta para reagir à crise

Diante dos desafios inéditos impostos pela pandemia, que demandam processos ágeis e ideias criativas, a inovação aberta é a aposta de muitas empresas para reagir à crise. A parceria com startups, nacionais e estrangeiras, tem ampliado o horizonte das companhias brasileiras mais tradicionais em termos de criatividade e transformação digital.

Nos últimos cinco anos, o número de empresas que se conectaram a startups em busca de soluções inovadoras para seus negócios cresceu 20 vezes. Ainda assim, pesquisa da Confederação Nacional da Indústria divulgada em julho mostra que apenas duas em cada 10 grandes e médias indústrias do país já participaram de alguma iniciativa de inovação aberta.

Com o projeto de lei do governo que cria o marco legal das startups e acaba de ser enviado ao Congresso, a expectativa é estimular o empreendedorismo nessa área e fomentar um ecossistema mais inovador no Brasil, que, apesar de ter a nona economia do mundo, ocupa apenas a 62ª posição no Índice Global de Inovação.

Em webinar promovido pela Bússola, na próxima terça-feira, 27 de outubro, às 12h, especialistas e lideranças do mercado vão debater os desafios e as oportunidades para que a inovação aberta avance e ajude o setor produtivo a enfrentar a crise de maneira mais ágil e produtiva. Participarão do evento Igor Calvet, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI); Gianna Sagazio, diretora de Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI); Hélio Rotenberg, CEO da Positivo Tecnologia; e Alfredo Deak Junior, Strategic Business Executive do Google Cloud.

