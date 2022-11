Podcast A+: Eleições 2022 – Lula eleito presidente, e agora?

Por Rafael Lisbôa

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o resultado eleições de 2022.

A eleição presidencial mais disputada da história do país terminou com dois feitos inéditos. Lula se tornou o primeiro político brasileiro a conquistar nas urnas um terceiro mandato como presidente do Brasil. Já Bolsonaro foi o primeiro a fracassar na tentativa de reeleição. O petista recebeu uma votação recorde: mais de 60 milhões de votos. Ainda assim, teve a vitória mais apertada já registrada na corrida ao Palácio do Planalto. Sua diferença para o adversário foi de menos de dois pontos percentuais (50,9% x 49,1%), o equivalente a 2 milhões de votos.

Isso significa que o país sai das urnas dividido e a missão do futuro presidente é unificá-lo. Não é à toa que, em seu primeiro discurso, Lula usou um tom conciliador e afirmou que “vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros porque não existem dois Brasis”. Além de tentar refazer os laços cindidos num país polarizado, o novo presidente tem vários outros desafios.

A começar por fazer caber no orçamento todas as promessas feitas durante a campanha, como manter o auxílio de R$ 600 às famílias vulneráveis, com um adicional de R$ 150 por cada filho de até seis anos, reajustar o salário-mínimo anualmente acima da inflação, ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e tirar o Brasil novamente do mapa do fome, uma das prioridades do seu futuro governo.

Para tirar os projetos do papel, vai ser preciso o apoio do Legislativo. E aí está outro grande desafio de Lula: articular uma maioria parlamentar num Congresso com perfil mais conservador, onde Bolsonaro elegeu muitos aliados – principalmente no Senado - e seu partido tem a maior bancada da Câmara. Para assegurar a governabilidade, o futuro presidente deverá expandir ainda mais a frente ampla que lhe garantiu a vitória e se aproximar de outras legendas em busca de uma base de sustentação.

A negociação com os partidos passa, claro, pela formação do ministério de Lula. Quem são os mais cotados para cada pasta e como acomodar antigos e novos aliados? As respostas começarão a vir nos próximos dias, quando devem começar a ser anunciados os primeiros nomes. No mercado, a grande expectativa é pelo anúncio de quem vai ocupar o Ministério da Fazenda.

Além de costurar alianças com os parlamentares, Lula terá de ampliar o diálogo com os governadores. A maioria dos eleitos – no 1º e no 2º turno – apoiou seu adversário, incluindo os mandatários dos três maiores colégios eleitorais: Tarcísio de Freitas, em São Paulo; Romeu Zema, em Minas Gerais; e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. O presidente eleito já disse que quer se reunir com os 27 governadores para definir prioridades.

O debate, exibido no YouTube da Exame, analisou o resultado das eleições de 2022, os desafios e as oportunidades de Lula no seu terceiro mandato como presidente do Brasil e o futuro político de Bolsonaro e do bolsonarismo. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

