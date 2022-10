Podcast A+: Eleições 2022 – Lula x Bolsonaro, a reta final

Quem será o futuro presidente do Brasil: Lula ou Bolsonaro? A resposta mesmo será conhecida somente no próximo domingo, 30 de outubro, quando os mais de 156 milhões de eleitores que estão aptos a votar forem às urnas. Mas, às vésperas da votação, o Podcast A+ analisa as últimas movimentações da corrida presidencial e avalia as chances de vitória dos dois candidatos. O novo episódio traz o debate promovido pela Bússola sobre a reta final das eleições de 2022.

As pesquisas mostram uma disputa bastante acirrada e equilibrada entre o ex-presidente e o atual presidente. E, por isso, é total a mobilização das campanhas de Lula e de Bolsonaro nesses últimos dias. Nas ruas e nas redes, a estratégia tem sido reforçar a rejeição ao adversário para atrair indecisos e virar votos.

Os dois candidatos têm um encontro marcado sexta-feira, 28 de outubro, no debate da TV Globo. Ambos apostam na exposição e na visibilidade desse último confronto para ampliar seu eleitorado. Tanto Lula quanto Bolsonaro devem aproveitar a audiência da televisão para convocar os brasileiros a comparecerem às urnas. Estrategistas das duas campanhas temem o alto índice de abstenção, que pode interferir de maneira decisiva no resultado.

Além da eleição presidencial, domingo também é dia de definir nas urnas o comando de 12 estados: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Paraíba, Espírito Santo, Amazonas, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Rondônia. Como a polarização nacional tem se reproduzido em várias disputas estaduais, o desempenho dos candidatos a governador pode acabar impactando também a performance de Lula e Bolsonaro nesses estados.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatido o cenário final das eleições de 2022. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

