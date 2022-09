Podcast A+: Baixa cobertura vacinal traz de volta a ameaça de antigas doenças

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre vacinação.

Ninguém duvida que prevenir é o melhor remédio, e, por isso, as vacinas são os instrumentos mais eficazes na proteção contra doenças. Graças a elas, por exemplo, estamos conseguindo vencer a pandemia de Covid-19. Apesar da importância dos imunizantes, os índices de cobertura vacinal para outras enfermidades vêm caindo vertiginosamente no Brasil e no mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa global de imunização das crianças atingiu o menor patamar dos últimos 30 anos. A baixa adesão às vacinas não somente coloca em risco a saúde de quem não se imuniza, principalmente a população infantil, mas pode levar ao ressurgimento de doenças que já haviam sido controladas.

O Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que completa 50 anos em 2023, é considerado referência internacional. Infelizmente, nos últimos anos, a procura pelas vacinas – que são aplicadas gratuitamente na rede pública – tem diminuído preocupantemente. Para que exista proteção coletiva, o recomendável é que entre 90% e 95% das crianças estejam imunizadas. Mas, em 2021, os índices não chegaram nem perto disso. Tomaram a vacina BCG (contra a tuberculose) e a 1ª dose da tríplice viral (contra o sarampo, a caxumba e a rubéola) apenas 68% e 73% do público-alvo, respectivamente. A taxa de cobertura contra a paralisia infantil atingiu apenas 69% e contra o rotavírus foi de 70%.

Como consequência desse retrocesso, voltamos a conviver com a ameaça de doenças que já haviam sido erradicadas. Depois de ter sido considerado território livre do sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2016, o Brasil registrou 40 mil casos entre 2018 e 2021. A Opas alerta para o risco de o país assistir ao reaparecimento também do vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil e está eliminado por aqui desde a década de 1990. Devido à baixa adesão, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a pólio, que deveria ter sido encerrada no início de setembro, até o fim do mês. A menos de dez dias do término, nem metade da meta foi atingida.

Especialistas apontam diversas causas para a queda da imunização infantil. Uma delas é que, com o sucesso da vacinação em massa no passado e o consequente enfraquecimento de algumas doenças, as novas gerações não testemunharam epidemias de outros tempos e têm a sensação equivocada de que não é preciso se imunizar. Outro fator extremamente grave, que ganhou força durante a pandemia, são as campanhas de desinformação por movimentos antivacinas, que se baseiam em fake news e dados distorcidos.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatida a importância da imunização infantil, foram esclarecidas dúvidas sobre as principais vacinas e foram reforçados os riscos que a baixa cobertura traz para toda a sociedade. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu a Dra. Ana Paula Burian, médica pediatra e infectologista que é coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais no Hospital Infantil Nossa Senhora da Gloria de Vitória; e o Dr. Daniel Jarovsky, médico pediatra e infectologista que é secretário do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

