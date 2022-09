Podcast A+: Eleições 2022 – a reta final da campanha

O novo episódio do Podcast A+ traz mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022.

Faltam pouco mais de duas semanas para as eleições e, nessa reta final da campanha, os candidatos definem suas estratégias para conquistar o eleitorado. Mais de 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar no dia 2 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Na corrida presidencial, a última pesquisa BTG/FSB reforça a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), com um encurtamento da distância entre eles. O ex-presidente continua liderando em todos os cenários, mas a diferença entre eles hoje no 1º turno é de 6 pontos percentuais (41% Lula x 35% Bolsonaro), a menor desde o início da série de levantamentos iniciada em março.

Além do intervalo menor entre os líderes da disputa, o crescimento registrado por Ciro Gomes (PDT) e Simonte Tebet (MDB) nas pesquisas mais recentes contribui para a realização do 2º turno. No último levantamento, Lula soma 41% das intenções de voto contra 53% de todos os demais candidatos juntos.

Na economia, o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, teve queda de 0,36% em agosto. Em julho, o recuo havia sido de 0,68%. Com números mais positivos, o mercado financeiro segue com expectativa de melhora para o cenário econômico brasileiro. Pela 11ª semana consecutiva, foi reduzida a projeção para a inflação em 2022. Segundo o último Boletim Focus, a estimativa agora é de 6,4%. Já a previsão para o crescimento do PIB subiu para 2,39%.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as expectativas para a reta final da campanha e apresentados os números da nova pesquisa BTG/FSB. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu o analista políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

