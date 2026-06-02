Criptomoedas do top 10 caem menos do que o bitcoin em dia de sell-off; worldcoin sobe 11%

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam majoritariamente em queda nesta terça-feira, 2, mas aquelas no top 10 das mais relevantes em valor de mercado têm desvalorizações menores que a da principal moeda digital.

O principal fator que prejudica o bitcoin hoje é a notícia da venda de 32 BTCs pela Strategy, empresa de Michael Saylor que é a primeira e maior tesouraria da criptomoeda do mundo. Foi a primeira venda de bitcoins pela Strategy desde 2022, trazendo preocupações sobre a saúde financeira da companhia, que tem mais de US$ 60 bilhões no ativo digital em caixa.

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Fora a venda de tokens pela Strategy, o mercado também sofre impactos negativos do ambiente geopolítico tenso e do forte fluxo vendedor em fundos de criptoativos. Produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) tiveram US$ 1,67 bilhão em saídas na última semana, segundo a CoinShares.

Às 11h04 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, opera estável em 24 horas, a US$ 1.974, enquanto o bitcoin cai 3,9%.

Entre as demais altcoins de maior valor de mercado, o BNB, token da Binance Smart Chain, cai 1,2%, a US$ 673,39; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 2,4%, a US$ 1,26; e a solana recua 1,5%, a US$ 78,89.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, foi registrado ontem um saldo líquido negativo de US$ 44,5 milhões. É o décimo quinto pregão consecutivo com mais vendas do que compras neste tipo de fundo.

O maior responsável pelo fluxo vendedor foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 59,4 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Near e Worldcoin sobem

Na contramão da maior parte do mercado, as criptomoedas worldcoin e near protocol sobem mais de 10% cada uma, conforme destaca o site Decrypt.

Analistas dizem que a NEAR se beneficia de desenvolvimentos relacionados a inteligência artificial e privacidade. Já a worldcoin está recebendo fluxo de capital proveniente de grandes investidores em meio a uma maior adoção do protocolo de verificação de humanidade World.

Hoje, a NEAR dispara 13,9%, a US$ 2,70 e a WLD sobe 11,1%, a US$ 0,42.

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