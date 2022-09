Podcast A+: Eleições 2022 – as apostas dos candidatos a um mês da votação

Por Rafael Lisbôa

O novo episódio do Podcast A+ traz mais um debate promovido pela Bússola sobre as eleições de 2022.

Com a chegada de setembro, os brasileiros estão a um mês do reencontro com as urnas. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar no dia 2 de outubro para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. E, nessa reta final da corrida eleitoral, quais são as estratégias dos candidatos para conquistar o eleitorado?

A campanha está oficialmente nas ruas, nas redes e também no rádio e na televisão. Na semana passada, começou a ser exibida a propaganda eleitoral pelas emissoras de rádio e TV. Além da publicidade, já tiveram início entrevistas e debates promovidos por veículos de comunicação. São múltiplas arenas para acompanhar o que pensam os candidatos e o que pretendem fazer, caso sejam eleitos.

Na disputa presidencial, as pesquisas reforçam a polarização entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que têm a preferência de 4 a cada 5 eleitores. O ex-presidente continua liderando em todos os cenários, mas a distância entre ele e o atual presidente vem diminuindo.

Nos programas de governo apresentados ao TSE, os principais aspirantes ao Palácio do Planalto priorizaram medidas econômicas, como o combate à inflação e a geração de renda, com foco na população mais vulnerável. E, por falar em economia, o IBGE acaba de divulgar que o PIB brasileiro cresceu 1,2% no segundo trimestre de 2022. Com o resultado, o avanço do PIB no primeiro semestre do ano é de 2,5%.

Números favoráveis também em relação à inflação. Puxada pela queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, foi registrada deflação de 0,73% na prévia do mês de agosto – a menor taxa da série histórica, iniciada em novembro de 1991. Mas os alimentos continuam subindo. O leite, por exemplo, já acumula alta de quase 70% em doze meses.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foram debatidas as expectativas para o mês final de campanha e apresentados os últimos números da pesquisa BTG/FSB. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu os analistas políticos da FSB Comunicação, Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas, e o sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa e da FSB Inteligência, Marcelo Tokarski.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

