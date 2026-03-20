Nova aposta no turismo quer facilitar viagens pelo Brasil — e levanta R$ 2,5 milhões

A traveltech brasileira Eluvi anunciou a captação de R$2,5 milhões para acelerar a expansão da plataforma que conecta criadores de conteúdo, influenciadores e jornalistas a empresas do setor de turismo.

A rodada foi coliderada por Smart Money Ventures, pool de investidores capitaneado por Fábio Póvoa (cofundador Movile e iFood), e Sororité Ventures, liderado por Jaana Goeggel e Erica Friedman, único fundo brasileiro focado em fundadoras mulheres.

A proposta da empresa é transformar creators em um novo canal estruturado de vendas e geração de demanda qualificada para hotéis, destinos e empresas do turismo, um mercado que deve movimentar mais de US$250 bilhões globalmente, segundo estimativas da Goldman Sachs.

Quem está por trás?

Fundada por Rachel e Leonardo Spencer, a Eluvi nasceu da experiência dos empreendedores como criadores de conteúdo.

À frente do projeto Viajo Logo Existo, uma expedição que percorreu 127 países ao longo de quase uma década, o casal publicou livros, firmou parcerias com empresas como Microsoft e Airbnb e construiu uma comunidade com mais de 800 mil seguidores.

Durante essa jornada, os fundadores vivenciaram as dificuldades de estruturar parcerias com hotéis, restaurantes, destinos e companhias aéreas, um processo ainda marcado por trocas informais e pouco uso de tecnologia.

A partir dessa experiência, criaram uma plataforma para automatizar e profissionalizar a gestão dessas colaborações.

Hoje a Eluvi já registra mais de 40 mil pedidos de parceria, reúne 160 clientes e conta com mais de 15 mil creators cadastrados. A plataforma permite que empresas do turismo gerenciem e escalem parcerias com criadores de conteúdo com base em dados, automação e inteligência artificial.

“Criamos a Eluvi para resolver um problema que vivemos na prática. Não faz sentido imaginar milhões de creators negociando parcerias via WhatsApp. A plataforma organiza esse processo e permite que ele aconteça em escala”, afirma Rachel Spencer, cofundadora da empresa.

Ao longo de dois anos de operação, a startup acumulou uma base relevante de dados sobre pedidos de colaboração, perfis de creators e resultados de campanhas. Com esse histórico, a empresa começa a desenvolver modelos de inteligência artificial para recomendar automaticamente quais creators têm maior aderência a cada marca, criando um sistema de matchmaking para o setor de turismo.

“O marketing tradicional tem perdido espaço para as experiências reais compartilhadas em redes sociais por pessoas reais", diz Fábio Póvoa, de Smart Money Ventures.

Com os recursos da rodada, a empresa pretende estruturar a equipe comercial e de produto, ampliar a base de clientes no Brasil e iniciar a expansão internacional a partir de redes hoteleiras multinacionais que já utilizam a plataforma no país, como Novotel, Mercure, Westin, Wyndham, Qoya, Radisson, Best Western e Pullman.