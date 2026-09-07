Trump ameaça proibir venda de jatos da Bombardier nos EUA em meio a guerra comercial com Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira, 7, proibir a venda de jatos da empresa canadense Bombardier no mercado americano, em meio à escalada da disputa comercial entre os dois países.

“Chega de vender Bombardier nos Estados Unidos. Os produtos deles não são bons o suficiente”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais.

O presidente disse ainda que mais de 50% da receita da companhia vem dos Estados Unidos e criticou o Canadá por, segundo ele, bloquear bancos e empresas americanas no país.

"Essa era acabou! Se eles querem o nosso mercado, precisam construir aqui e parar de tratar a América como um 'cofrinho'. COMPRE PRODUTOS AMERICANOS. VOE EM AVIÕES AMERICANOS. APRECIE BEBIDAS AMERICANAS. NAVEGUE NO LAGO AMÉRICA", concluiu.

Trump, porém, não explicou como aplicaria uma eventual proibição nem anunciou uma nova tarifa sobre os aviões da empresa. A Bombardier já havia sido citada anteriormente pelo presidente, que acusou o Canadá de dificultar a certificação de jatos Gulfstream fabricados nos Estados Unidos.

Tarifas dos EUA

A fala de Trump foi feita um dia antes da entrada em vigor das novas tarifas anunciadas pelo Canadá para produtos dos Estados Unidos. O governo de Mark Carney prevê elevar de 25% para 50% as alíquotas sobre alguns produtos siderúrgicos americanos e estabelecer taxas de 15% a 50% sobre centenas de outros itens, caso as medidas não sejam suspensas de última hora.

Uma possível restrição à Bombardier também teria impacto sobre empresas americanas que fornecem componentes e serviços à fabricante. A companhia conta com mais de 2.800 fornecedores nos Estados Unidos, espalhados por 47 estados, de acordo com o CEO Eric Martel.

A presença americana é significativa na fabricação do Global 7500. Mais da metade dos custos do modelo está relacionada à produção nos EUA: as asas são feitas no Texas, os sistemas de aviônica, em Iowa, e os motores, em Indiana. Já a montagem e o acabamento ocorrem no Canadá.