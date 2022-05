Pede Pronto realiza primeira operação open delivery no Brasil

Por Bússola

A Pede Pronto é o primeiro marketplace a realizar uma operação 100% open delivery no Brasil. O estabelecimento que inaugurou a utilização do novo protocolo-padrão de comunicação foi uma unidade da biscoiteria Biscoitê, em São Paulo. Nessa primeira operação, o open delivery integrou o marketplace da Pede Pronto com o software de gestão de pedidos da Biscoitê, que é o POS Controle. Há ainda outro ineditismo no processo, que é o fato da Biscoitê receber o pedido não em seu software de gestão, mas no smart POS da Cielo.

Ou seja, no lugar de receber no software do computador, a maquininha da Cielo está fazendo esse papel. O que antes precisava ser feito manualmente, agora, com a integração dos sistemas via open delivery, é automático.

A proposta da Pede Pronto é oferecer uma solução completa de serviços de alimentação para o consumidor. Dessa forma, a empresa está sempre em busca de inovação e novas oportunidades de atender os consumidores. Por isso, operar com open delivery sempre foi uma meta da startup.

Coordenado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o open delivery tem como objetivo organizar e padronizar o fluxo de informações entre os estabelecimentos comerciais, marketplaces e softwares de gestão. Para isso, foi desenvolvida uma interface de código aberto que conecta os estabelecimentos e marketplaces sob uma mesma linguagem.

“O open delivery vem para ampliar a concorrência no mercado de plataforma, aumentar a oferta de pedidos, reduzir a ineficiência dentro dos restaurantes e melhorar o resultado de todos os envolvidos”, afirma Paulo Solmucci, o presidente-executivo da Abrasel, coordenadora do projeto. Qualquer alteração feita pelos restaurantes em informações como endereço, horário de funcionamento, cardápios ou preços são automaticamente atualizadas em todas as plataformas integradas.

A startup foi uma das patrocinadoras para o desenvolvimento da nova tecnologia, além de ser o primeiro marketplace a transacionar uma operação com este protocolo. “É um importante passo para a otimização dos nossos processos, pois nos permite aumentar a velocidade de atendimento e tende a reduzir falhas, uma vez que o open delivery utiliza um protocolo único de linguagem. Essa padronização acelera o tempo de integração, assim temos aceleração na velocidade de credenciamentos e menos falhas”, diz João Bibar, head de Pede Pronto.

Os restaurantes que passarem a trabalhar com softwares no padrão open delivery também poderão receber os pedidos vindos de diferentes marketplaces, em um só lugar. A padronização dos protocolos permite mais segurança a todos os integrantes da operação. Atualmente, cerca de 74 empresas de software, marketplaces e operadores logísticos já demonstraram interesse junto à Abrasel em aderir ao padrão.

“Com o POS Controle já integrado ao open delivery, nosso sistema de PDV que já fazia toda a jornada de venda dos produtos e emissão da NFC-e embarcado nas maquininhas de cartões de crédito do modelo smart, passa também a receber os pedidos de delivery e retirada dos produtos vendidos nos marketplaces.” diz Emerson Barretto, CEO da POS Controle.

Em larga escala, a adesão ao open delivery deve ampliar a oferta de estabelecimentos nos marketplaces, uma vez que não haverá mais barreiras para integrar os sistemas. “Estamos prontos para atender todos os restaurantes que quiserem utilizar o open delivery. Antes desta tecnologia a operacionalização dos estabelecimentos podia demorar até alguns meses, agora, com o open delivery ela é quase que imediata”, declara Bibar.

