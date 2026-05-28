Meio/Ideia: Lula tem 38,5% e Flávio, 31,5%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera todos os cenários de primeiro turno para a eleição presidencial de 2026 na nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quinta-feira, 28.

No primeiro cenário estimulado, Lula aparece com 38,5% das intenções de voto, contra 31,5% do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na sequência, Ronaldo Caiado (União Brasil) registra 5,5%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 2,4%, e Renan Santos, com 2,1%. Outros candidatos somam 4,4%, enquanto votos em branco, nulo ou nenhum chegam a 5,1%.

O resultado marca uma mudança em relação ao levantamento anterior do instituto, divulgado no início de maio, quando os dois apareciam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

A nova rodada é a primeira do instituto realizada após a repercussão do caso Dark Horse, filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento ocorreu depois da divulgação de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

Reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos ao banqueiro para financiar o longa. Flávio negou irregularidades e afirmou que a operação fazia parte de uma iniciativa privada.

Na pesquisa anterior, Lula registrava 40,4%, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 37%. Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois estavam tecnicamente empatados. Agora, a distância voltou a sete pontos percentuais no principal cenário estimulado.

Além da liderança no primeiro cenário, Lula mantém vantagem em todas as demais simulações testadas pelo instituto.

Na simulação com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o presidente soma 38% das intenções de voto, enquanto ela registra 29,6%. Ronaldo Caiado (União Brasil) aparece com 6,2%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 3,8%.

Em um terceiro cenário, com a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como principal nome da direita, Lula alcança 38,1%, contra 15,9% da ex-ministra da Agricultura. O levantamento mostra fragmentação do campo conservador sem um nome da família Bolsonaro diretamente na disputa.

Já no cenário em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), substitui Lula, o petista também lidera. Haddad marca 36,5%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 32,7%.

A pesquisa também mostra vantagem de Lula na lembrança espontânea do eleitorado. Sem apresentação de nomes, o presidente registra 33%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 18,7%. O ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030, aparece com 4,3%.

Outro dado observado pelo levantamento é o nível de consolidação do voto. Segundo o instituto, 62% dos entrevistados afirmam que já decidiram em quem votar para presidente em 2026, enquanto 38% dizem que ainda podem mudar de escolha.

O percentual de indecisos caiu em relação à rodada anterior do instituto. No cenário espontâneo, os eleitores que afirmam não saber em quem votar passaram de 25,3% em abril para 24,5% em maio.

Nos cenários estimulados, o índice de indecisão varia entre 8,6% e 17,8%, dependendo da composição apresentada aos entrevistados.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 27 de maio de 2026, por telefone. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.