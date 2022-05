Inscreva-se: assista grátis documentário sobre marketing de influência

Por Bússola

Estão abertas as inscrições para quem quiser assistir o documentário “Efeito Influência”, que fala sobre marketing de influência, formação de comunidades e storytelling para quem quiser se aprofundar ou conhecer as profissões ligadas ao mercado de influência. O longa-metragem será lançado gratuitamente na internet em 6 de junho. Um trailer já está disponível no site da Editora H1, responsável pela produção, onde quem quiser saber notícias exclusivas sobre o filme já pode se inscrever.

A obra traz uma abordagem inédita sobre o que é ser um influenciador e quais as ramificações dessa escolha para a sociedade e o indivíduo. Com coragem para mudar paradigmas e quebrar preconceitos, o filme investiga e traz à tona discussões essenciais para a nossa sociedade. As gravações aconteceram no primeiro semestre de 2022, em Santos, São Paulo e Londres e ao todo são 24 entrevistados.

Juntos, os entrevistados somam mais de 101 milhões de seguidores em redes como Instagram, TikTok, Twitter, YouTube e LinkedIn. Dos universos de maquiagem, moda, saúde, ciência, gastronomia, marketing e tantos outros, foram ouvidas personalidades como Bianca Andrade, conhecida nas redes como Boca Rosa, Luara Fonseca, Bibi Tatto e Maju Trindade, que trazem suas experiências e reflexões sobre o que é ser um influencer.

Também foram ouvidos os especialistas internacionais Gordon Glenister e Pat Flynn, autores de livros “Marketing de Influência” e “Superfãs”, respectivamentee. Eles trazem considerações sobre o momento em que estamos vivendo, apresentando uma nova ótica e um aprofundamento na forma de pensar.

Rodrigo Simonsen, diretor do projeto e publisher da H1, fala sobre a importância do longa. "O documentário materializa a vocação da H1 de propor debates empolgantes e estimular reflexões aprofundadas sobre temas que fervilham. Neste "Efeito Influência", unimos as experiências concretas de alguns dos maiores influenciadores do país, com a visão apurada e analítica de especialistas das mais diversas áreas, que resultam em um filme que é filho dos nossos tempos."

