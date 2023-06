Parceria Descomplica e Rio oferece curso grátis de preparação para ENCCEJA

A Descomplica se uniu à Secretaria de Juventude do Rio de Janeiro para realizar o projeto “Chegou a Minha Vez”, curso preparatório para aqueles que desejam obter diploma do Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). A parceria foi assinada na quinta-feira, 15, em evento que contou com a presença do subprefeito da Zona Norte do Rio de Janeiro, Diego Vaz, no Palácio Rio 450.

A ação será vigente para a edição 2024 do programa, e, para pessoas indicadas pela JuvRio, o curso será gratuito. Durante a cerimônia, foi disponibilizado o pré-cadastro para os interessados em se matricularem no preparatório. “O Chegou a Minha Vez ajuda a superar a barreira da falta de um diploma na vida de um indivíduo. Por meio da parceria com a JuvRio, conseguimos expandir o alcance do programa, preenchendo cada vez mais lacunas na educação” afirma Marco Fisbhen, CEO da Descomplica.

Cerimônia

A abertura contou com discurso de Fisbhen e Rodrigo Tostes, CFO da Descomplica, e também de Diego Vaz e Salvino Oliveira, Secretário da Juventude; foi realizada também a assinatura simbólica do acordo. Em seguida, houve a exibição da apresentação do “Chegou a Minha Vez”, com informações sobre o que é o Encceja, dados sobre evasão escolar, detalhes da parceria e depoimentos de alunos. Ricardo Araújo, diretor de Novos Negócios, então discursou, encerrando a cerimônia.

