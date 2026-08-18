BTG Pactual Empresas faz primeiro Fórum Empreendedor em setembro; evento será on-line e gratuito

Pequenas e médias empresas lidam todos os dias com decisões sobre dinheiro, equipe, vendas e uso de tecnologia. No dia 10 de setembro, empresários e gestores poderão acompanhar uma programação on-line voltada a esses temas.

O BTG Pactual Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME) realiza nessa data a primeira edição do Fórum Empreendedor, encontro com empresários, executivos e especialistas para falar sobre economia, liderança, gestão, inteligência artificial, marketing, inovação e produtividade.

O evento acontece em um momento em que essas pautas passaram a fazer parte da rotina de empresas de diferentes setores. A proposta do fórum é colocar esses assuntos na mesma programação e discutir como eles entram nas decisões de quem administra um negócio.

A transmissão será gratuita e exige inscrição prévia. As vagas são limitadas, e o acesso à programação será enviado por e-mail depois que o participante concluir o cadastro.

A agenda também reúne nomes da direção do BTG Pactual e profissionais ligados à análise da economia e ao atendimento de empresas.

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Quem participa do Fórum Empreendedor

Entre os palestrantes confirmados está André Esteves, presidente do conselho e sócio sênior do BTG Pactual.

Também participa Mansueto Almeida, sócio e economista-chefe do banco. Ele integra a programação ao lado de Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, Rogério Stallone e Gabriel Motomura, do BTG Pactual Empresas.

A programação foi montada para empresários, executivos, gestores, empreendedores e outros profissionais interessados em acompanhar discussões que afetam pequenas e médias empresas.

O que estará em pauta

O fórum terá conversas sobre economia, liderança e gestão, além de temas que passaram a ocupar espaço na operação de empresas, como inteligência artificial, marketing, inovação e produtividade.

A ideia é discutir como essas mudanças chegam à rotina de quem administra equipes, controla custos, busca clientes e decide onde colocar dinheiro.

O evento também vai tratar de tecnologias e mudanças na forma de vender, produzir e organizar empresas.

Como participar

O Fórum Empreendedor BTG Pactual Empresas 2026 será realizado em 10 de setembro de 2026, com transmissão pela internet.

A participação não tem custo, mas depende de inscrição prévia. Depois do cadastro, o participante recebe por e-mail as informações para acessar a transmissão e consultar a agenda.

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