Descomplica dá desconto em taxa de inscrição do Enem

Por reconhecer a importância do Enem como a maior prova de educação do Brasil, e acreditar na sua relevância de transformar trajetórias de vida, a Descomplica tem buscado soluções que incentivem a participação dos estudantes e o acesso a uma faculdade. Ano após ano, a baixa acentuada no número de inscritos no exame tem se tornado uma grande preocupação para o país: de 2016 a 2022, a queda chega a 61% dos estudantes, segundo o Inep. Por essa razão, a iniciativa da Descomplica de oferecer um desconto do valor da taxa do Enem, de R$ 85,00, vem reforçar o foco da instituição na democratização do acesso à educação no país.

“Ao trazer esses benefícios, a Descomplica aumenta a chance de avanço socioeconômico para milhares de pessoas que contam com os estudos para transformarem suas vidas. Entendemos a importância do Enem nesse cenário e queremos fazer o máximo possível para garantir o acesso dos jovens ao exame. Para isso, a Descomplica oferece planos exclusivos com desconto da taxa do Enem”, afirma Marco Fishben, CEO e fundador da Descomplica.

A isenção da taxa de inscrição do exame funciona por meio de um desconto: aqueles que assinarem os planos Descomplica Top e Descomplica Top Medicina receberão o valor de R$ 85,00 da taxa por meio de um desconto no valor do plano. O plano Descomplica Top passa para R$ 19,90 por 12 meses, e o Top Medicina será R$ 24,90 pelo mesmo período de mensalidades. O estudante também ganhará acesso a uma apostila “Direto ao Ponto” em formato de e-book com os temas que mais caíram nas provas do Enem nos últimos 6 anos.

A ação foi iniciada no dia 5 de junho, período de início das inscrições do Enem, e durará por tempo limitado.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Ensino superior: Streaming de livros digitais coloca e-books acadêmicos em alta

Chegada da Eleva acirra disputa das escolas bilíngues super premium em SP

Gabriel Granjeiro: A hora da educação verdadeiramente digital