SiSU abre inscrições a partir desta segunda-feira, 19; saiba como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do segundo semestre começam nesta segunda-feira, 19. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, no endereço: acessounico.mec.gov.br

O resultado será divulgado no dia 27. A classificação será com base na nota da edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As matrículas devem ser realizadas de 29 de junho a 4 de julho.

O SiSU é o programa do Ministério da Educação que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior.

As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado que seleciona os estudantes com base na nota do Enem, segundo as escolhas dos inscritos. Para isso, o candidato não pode tirar zero na redação.

É possível indicar até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo, que podem ser alteradas durante o período de inscrições, sendo válida a última registrada.

Como se inscrever no SiSU?

Para se inscrever no SiSU, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano anterior, no caso em 2022, e ter obtido nota superior a zero na redação. Os candidatos devem acessar aqui o site oficial do programa.

Para fazer o login no site, deve ser usado o número de inscrição no Enem e a senha cadastrada no site do Enem. Uma vez logado, o candidato deve escolher suas opções de curso. É possível selecionar até duas opções de curso, que devem ser selecionadas por ordem de preferência.

O SiSU oferece vagas para ampla concorrência, e há ainda cotas reservadas para estudantes de escolas públicas e de baixa renda. Durante o período de inscrição, o sistema permite que o candidato consulte as vagas disponíveis em cada instituição e curso.