Rede social ESG aposta no Rio Innovation Week para ampliar sua presença

O Plantah é a primeira rede social ESG do mundo e uma plataforma brasileira que transforma publicidade em impacto socioambiental mensurável. Para reforçar seu espaço no ecossistema de inovação e negócios, a empresa está adotando uma estratégia baseada na presença em eventos como o Rio Innovation Week.

Após o lançamento oficial no Web Summit Rio 2025, a startup foi convidada a apresentar o seu case de sucesso no Rio Innovation Week. Ela também integrou a programação do Inovabra (ecossistema de inovação do Bradesco) e do Sebrae RJ no evento.

No lançamento, a rede social ESG apresentou campanha de R$ 30 mil em doações para usuários investirem em investirem em causas sociais.

Presença em eventos estratégicos

No Rio Innovation Week, uma das maiores conferências de tecnologia e inovação do mundo, o Plantah tem participação em três frentes:

Palco da Arena de Negócios 100 Open Startups , como uma das 100 selecionadas entre as mais de 2 mil startups do evento;

Estande do Sebrae RJ , figurando entre as 40 startups aprovadas para apresentar soluções inovadoras ao público.

Estande do Inovabra – Bradesco , onde a plataforma contará com espaço exclusivo de relacionamento com executivos, investidores e empresas âncoras.

Criada no Brasil, a plataforma foi desenvolvida para conectar empresas, ONGs e cidadãos em um ecossistema digital onde cada interação gera impacto positivo mensurável.

Combinando biomarketing, gamificação e rastreabilidade, o Plantah converte orçamentos de marketing em doações rastreáveis e métricas reais ligadas aos 17 ODS da ONU.

Para Renato Cirne, cofundador do Plantah, o momento é de reconhecimento e abertura de novos caminhos:

“O Plantah nasceu para democratizar o mercado de doações e transformar o investimento em marketing em resultados concretos para a sociedade. Estar no Web Summit Rio, Web Summit Lisboa e agora no Rio Innovation Week confirma que nosso propósito e modelo de negócio têm aderência e relevância no mercado.”

as, apoiar estudos acadêmicos e fortalecer a governança do terceiro setor.

Educação, engajamento e transparência são diferenciais

Além de gerar impacto financeiro direto, o Plantah promove jornadas educacionais que ajudam empresas e cidadãos a compreender e aplicar conceitos de ESG e ODS no dia a dia.

Na estrutura, está presente um sistema de compliance robusto e políticas claras de integridade. O objetivo é garantir que cada transação seja auditável e cada impacto, comprovado.

“O que entregamos vai muito além da doação. Estamos construindo um ecossistema transparente, capaz de engajar pessoas e empresas, gerar valor de marca e fornecer dados confiáveis. Queremos que, a partir do Plantah, empresas tomem decisões melhores, governos formulem políticas públicas mais assertivas e a sociedade veja claramente o resultado de cada contribuição”, conclui Rodrigo Cirne, cofundador e responsável pela estratégia de produto.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube