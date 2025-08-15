Bússola

Um conteúdo Bússola

Rede social ESG aposta no Rio Innovation Week para ampliar sua presença

Startup participa do evento em três frentes, incluindo estande de apresentação de 40 startups aprovadas para apresentar soluções inovadoras ao público

Os fundadores da Plantah, Rodrigo Cirne e Renato Cirne (Plantah/Divulgação)

Os fundadores da Plantah, Rodrigo Cirne e Renato Cirne (Plantah/Divulgação)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07h00.

O Plantah é a primeira rede social ESG do mundo e uma plataforma brasileira que transforma publicidade em impacto socioambiental mensurável. Para reforçar seu espaço no ecossistema de inovação e negócios, a empresa está adotando uma estratégia baseada na presença em eventos como o Rio Innovation Week. 

Após o lançamento oficial no Web Summit Rio 2025, a startup foi convidada a apresentar o seu case de sucesso no Rio Innovation Week. Ela também integrou a programação do Inovabra (ecossistema de inovação do Bradesco) e do Sebrae RJ no evento.

No lançamento, a rede social ESG apresentou campanha de R$ 30 mil em doações para usuários investirem em investirem em causas sociais.

Presença em eventos estratégicos

No Rio Innovation Week, uma das maiores conferências de tecnologia e inovação do mundo, o Plantah tem participação em três frentes:

  • Palco da Arena de Negócios 100 Open Startups, como uma das 100 selecionadas entre as mais de 2 mil startups do evento;
  • Estande do Sebrae RJ, figurando entre as 40 startups aprovadas para apresentar soluções inovadoras ao público.
  • Estande do Inovabra – Bradesco, onde a plataforma contará com espaço exclusivo de relacionamento com executivos, investidores e empresas âncoras.

Criada no Brasil, a plataforma foi desenvolvida para conectar empresas, ONGs e cidadãos em um ecossistema digital onde cada interação gera impacto positivo mensurável. 

Combinando biomarketing, gamificação e rastreabilidade, o Plantah converte orçamentos de marketing em doações rastreáveis e métricas reais ligadas aos 17 ODS da ONU.

Para Renato Cirne, cofundador do Plantah, o momento é de reconhecimento e abertura de novos caminhos:

“O Plantah nasceu para democratizar o mercado de doações e transformar o investimento em marketing em resultados concretos para a sociedade. Estar no Web Summit Rio, Web Summit Lisboa e agora no Rio Innovation Week confirma que nosso propósito e modelo de negócio têm aderência e relevância no mercado.”

as, apoiar estudos acadêmicos e fortalecer a governança do terceiro setor.

Educação, engajamento e transparência são diferenciais

Além de gerar impacto financeiro direto, o Plantah promove jornadas educacionais que ajudam empresas e cidadãos a compreender e aplicar conceitos de ESG e ODS no dia a dia. 

Na estrutura, está presente um sistema de compliance robusto e políticas claras de integridade. O objetivo é garantir que cada transação seja auditável e cada impacto, comprovado.

“O que entregamos vai muito além da doação. Estamos construindo um ecossistema transparente, capaz de engajar pessoas e empresas, gerar valor de marca e fornecer dados confiáveis. Queremos que, a partir do Plantah, empresas tomem decisões melhores, governos formulem políticas públicas mais assertivas e a sociedade veja claramente o resultado de cada contribuição”, conclui Rodrigo Cirne, cofundador e responsável pela estratégia de produto.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube 

 

Acompanhe tudo sobre:StartupsRio InnovationESG

Mais de Bússola

Opinião: mercado de cirurgias plásticas precisa de cautela ao abraçar alta demanda durante o inverno

Ela vai faturar R$ 4 milhões colocando algodão doce no mercado de eventos de luxo

Empresa brasileira lança plataforma para democratizar IA formando 200 mil profissionais até 2030

O que é uma CCF e por que ela é importante para o varejo omnichannel?

Mais na Exame

Mundo

Lavrov pede cautela antes de encontro entre Putin e Trump no Alasca

Mercados

Bolsas globais operam perto de máximas à espera de reunião entre Trump e Putin

Negócios

Jackie Bezos, mãe de Jeff Bezos e investidora da Amazon, morre aos 78 anos

Tecnologia

'Reserve agora, pague depois': Airbnb permite adiar pagamentos de reservas nos EUA