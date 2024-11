Startup brasileira propõe 'rede social ESG' e garante vaga para se apresentar no Web Summit Lisboa

O Plantah tem uma proposta inovadora: combinar aplicativo de redes sociais com gamificação para produzir melhores resultados no apoio a projetos voltados para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A startup brasileira foi selecionada para o Pitch do Web Summit Lisboa, que começou no dia 11 e termina no dia 14 deste mês.

O Pitch é uma competição que permite que 105 startups das mais promissoras do mundo apresentem seus projetos em um dos palcos da conferência.

Com a data marcada, a empresa se prepara para apresentar seu modelo de negócio fora da curva.

“Estar em Lisboa com o Plantah é um marco significativo. Queremos nos conectar a outros inovadores, investidores e compartilhar a nossa proposta para um futuro mais sustentável”, afirma Luana, cofundadora.

Como funciona essa rede social ESG?

Segundo a Plantah, o objetivo principal é conectar empresas e pessoas comuns a organizações do terceiro setor – como ONGs, projetos e institutos.

Para a tarefa, a rede social utilizará o que chamam de “biomarketing”, uma estratégia voltada para a geração de engajamento.

Com ele, a startup irá doar sua receita de anúncios para os usuários que interagem com eles, possibilitando que os valores sejam utilizados para apoiar os projetos das instituições cadastradas.

Próximos passos da startup

O lançamento oficial do aplicativo está programado para o final de novembro.

O próximo passo será implementar uma moeda própria. Com os PlantCoins, os usuários vão poder colaborar com os projetos sem precisar usar o próprio dinheiro.

A partir disso, o Plantah vai implantar o conceito de biomarketing. Com o ele, empresas engajam com pessoas, que escolhem ações sociais, ambientais e sustentáveis que mais tem afinidade.

A empresa disponibiliza o podcast “Plantah - Sustentabilidade” como forma de manter o público informado.

O Pitch, no Web Summit Lisboa, será uma oportunidade de cativar investidores e outros interessados no modelo de negócio.

“A participação do Plantah no Pitch traz reconhecimento para uma ideia inovadora na área de sustentabilidade. Mostra que o Brasil tem tudo para se tornar vanguarda e uma potência sustentável global", diz Rodrigo Cirne, cofundador.

É confiável?



Além de facilitar a doação, o Plantah oferece um selo de verificação para organizações do terceiro setor em busca de recursos, garantindo transparência e segurança para aqueles que desejam contribuir para um planeta mais justo.

“Muitas pessoas deixam de doar por se sentirem inseguras sobre a idoneidade de organizações ou projetos. O Plantah traz essa confiança", conclui Renato Cirne, cofundador.

