Rio Innovation Week 2025 espera 200 mil pessoas e R$ 4 bilhões em negócios; veja os destaques

O Rio Innovation Week (RIW) chega à quinta edição nesta terça-feira, 12, com expectativa de receber mais de 200 mil pessoas em quatro dias e gerar cerca de R$ 4 bilhões em negócios. Realizado no Pier Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro, até o próximo dia 15, o evento ocupará uma área de 75 mil metros quadrados, o equivalente a dez campos de futebol, e contará ainda com dois navios.

A programação reúne 40 palcos, 60 conferências e 15 trilhas temáticas, além de exposições imersivas, rodadas de negócios e ativações de marcas. A EXAME é parceira de mídia.

Entre os palestrantes confirmados estão o tetracampeão de Fórmula 1 Sebastian Vettel, a ginasta Rebeca Andrade, o médico e vencedor do Nobel da Paz Denis Mukwege, os futuristas Amy Webb e Ian Beacraft, o empreendedor Peter Diamandis e o especialista em inteligência artificial John Maeda. Participam ainda a ativista Graça Machel e personalidades brasileiras como Ney Matogrosso, Marcelo Rubens Paiva e Carla Madeira.

"A ideia nasceu da necessidade de o Rio de Janeiro sediar um evento internacional de grande porte que não se limitasse a um único segmento de inovação. Decidimos criar uma plataforma grande e física, que reunisse todos os principais segmentos e verticais da economia", conta Jerônimo Vargas, idealizador e diretor-geral do RIW. O objetivo, segundo ele, era apresentar um projeto maduro ao mercado, capaz de competir com eventos como o South by Southwest (SXSW), em Austin (EUA), e o Web Summit, em Lisboa (Portugal).

O evento é realizado pela Base Promoções, empresa com 30 anos no setor. Segundo Vargas, o projeto é fruto do trabalho de uma equipe ampla, com curadoria feita por especialistas de diversas áreas. A principal fonte de receita é o patrocínio, com apoio de grandes marcas como Banco do Brasil, Stellantis, PwC e Petrobras, além de parceiros públicos, como o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura. A venda de ingressos vem em seguida.

“Temos mais de 30 patrocinadores e cerca de 350 marcas expondo ativações e produtos, além de 2 mil startups que se revezam durante os quatro dias”, diz o executivo.

Em 2024, o evento recebeu 185 mil pessoas, número que já foi superado pelo volume de inscrições deste ano. Desses, cerca de 18 mil vieram de fora do estado do Rio de Janeiro e aproximadamente 3 mil eram estrangeiros, representando 22 delegações internacionais.

“Cerca de 60% dos ingressos são distribuídos gratuitamente para promover inclusão social e facilitar o acesso de jovens, estudantes e pesquisadores”, afirma Vargas. O passaporte para os quatro dias custa, em média, R$ 350, com valores promocionais a partir de R$ 150.

O Rio Innovation Week 2025 ocupa 75 mil metros quadrados no Pier Mauá, incluindo dois navios ancorados na zona portuária do Rio de Janeiro, entre eles o porta-aviões NAM Atlântico. (Divulgação)

Ética em debate

O tema central do Rio Innovation Week 2025 é “Um olhar através da ética”, continuidade do foco do ano passado, que abordou a humanização em tempos de inteligência artificial. O objetivo é provocar reflexões sobre como a ética pode e deve orientar o desenvolvimento de soluções disruptivas, garantindo que o avanço tecnológico seja inclusivo, sustentável e alinhado aos valores humanos.

“Colocamos a ética no centro das discussões, porque o mundo debate como regulamentar as novas tecnologias sem impor censura. Acreditamos que o principal regulador é a ética. Se as pessoas desenvolverem um senso ético aprofundado, teremos a autorregulação, que significa saber até onde ir sem prejudicar o outro. Discutir o tema é fundamental para dar o primeiro passo rumo a leis e regulações futuras", diz Vargas.

A programação destacará casos reais em que inovação e ética caminham juntas, incentivando empresas, startups e líderes a adotarem práticas responsáveis. As discussões, todavia, vão além da tecnologia. Entre as 15 trilhas temáticas, estão debates multidisciplinares sobre Diversidade, Equidade e Inclusão, Saúde, Varejo, Energia, Economia Criativa, Impacto Socioambiental, Mudanças Climáticas, Sociedade, Geopolítica, Governança e questões Jurídicas.

As novidades este ano incluem temas como Conexão Digital, Branding, Arquitetura e Urbanismo, além de uma programação especial dedicada à saúde física e mental e aos esportes, que explora tendências e práticas para promover o bem-estar. "Diferentemente de outros eventos, o RIW reúne diversos segmentos e se destaca como um espaço para reflexão sobre tendências, semelhante ao SXSW na proposta de conteúdo e debate sobre o futuro. Os palcos são abertos, permitindo que o público acompanhe as discussões enquanto circula pelo local”, destaca o idealizador.

O Palco de Inteligência Artificial, um dos mais procurados do evento, com curadoria da Metaverse Agency, reunirá especialistas nacionais e internacionais para discutir temas como soberania digital, infraestrutura e aplicações práticas da IA em diferentes setores, de serviços públicos ao marketing. Entre os convidados estão Suzana Apelbaum (Google), Kang Zhang (Hong Kong University), Marcelo Pontieri (Nvidia), Nicolas Robinson Andrade (OpenAI), Ronan Damasco (Microsoft Brasil) e representantes do governo do Rio e universidades brasileiras.

O evento também funciona como plataforma de negócios. No ano passado, movimentou R$ 2,8 bilhões. "Este ano, estimamos R$ 4 bilhões, com startups mais maduras, maior grau de investimento e a geração de aproximadamente 22 mil empregos diretos e indiretos”, diz Vargas. Segundo ele, discussões iniciadas no RIW inspiraram outras iniciativas, "incluindo ações da Confederação Nacional do Comércio, que adotou tecnologias debatidas no evento para tornar o segmento mais ágil, eficiente e sustentável."

Jerônimo Vargas, idealizador e diretor-geral do Rio Innovation Week (Divulgação)

Novidades na edição de 2025

A estrutura do Rio Innovation Week (RIW) cresceu 20% em relação ao ano anterior. Entre as principais novidades está a inclusão do segundo andar da garagem do porto, exposições inéditas e a presença do mar no evento, com dois navios ancorados no Pier Mauá.

O primeiro é o NAM Atlântico (A140), da Marinha do Brasil. Com 30 metros de altura — equivalente a um prédio de 10 andares — e 203 metros de comprimento, o navio tem capacidade para transportar 18 aeronaves e oferecerá uma programação especial focada em tecnologia e inovação. O segundo é um veleiro de 70 metros, que terá atividades permanentes durante os quatro dias do evento.

O segundo andar do Espaço Kobra, antigo prédio de armazenamento no Pier Mauá, foi transformado em um palco para experiências multissensoriais e imersivas. O local receberá três conferências de alto impacto: uma dedicada ao clima, com fotografias do Instituto Terra, fundado por Sebastião Salgado; outra sobre esportes, exibindo imagens das ondas gigantes surfadas por Pedro Scooby ao redor do mundo; e uma terceira focada em cidades do futuro e mobilidade urbana, com registros da Baía de Guanabara produzidos pelo Instituto Mar Urbano.

Além disso, o Estúdio de Design Radiográfico, dos designers Pedro Garavaglia e Olivia Ferreira, responsáveis pelo conteúdo do último show de Gilberto Gil e pela abertura dos Jogos Olímpicos no Rio, participa com projetos visuais e sensoriais. O espaço contará também com palestras sobre esportes, e-sports, mobilidade urbana e outros temas, reunindo tecnologia, arte e conhecimento em uma programação diversificada.

"Destaque especial será dado ao tema do clima, com quatro palcos dedicados ao assunto, funcionando como uma 'pré-COP', uma prévia importante para debates futuros", destaca Vargas. “Estamos criando 8 mil metros quadrados de área imersiva, principalmente voltada para ESG, com projeções que simulam ambientes como geleiras e florestas. O Banco do Brasil, por exemplo, levará uma árvore de inteligência artificial para dialogar sobre o impacto da tecnologia. Outras atrações incluem encontros nichados e sessões de autógrafos para autores.”

Espaço Kobra, no Pier Mauá, vai receber experiências multissensoriais e imersivas com projeções que simulam geleiras, florestas e outras paisagens, estimulando reflexões sobre clima e ESG. (Divulgação)

Experiências e empreendedorismo

A programação de 2025 inclui ainda um desfile de moda realizado no mar, que reunirá profissionais consagrados e a comunidade da Maré. Para os entusiastas de tecnologia e entretenimento, haverá simuladores de alta tecnologia, Cinema 5D, Game Season com novidades do universo gamer, exposições de realidade aumentada e robótica, além de áreas culturais interativas e espaços dedicados à desconexão e negócios (business lounges).

A LedPulse, referência em experiências volumétricas de LED, estará presente com a instalação Dragon O². Essa estrutura transforma luz em partículas tridimensionais, criando imagens que “flutuam” no espaço. A experiência une arte, tecnologia e imersão sensorial, proporcionando uma nova forma de interação com conteúdos audiovisuais.

O RIW receberá ainda a maior exposição mundial do artista Eric Pickersgill, que aborda desconexão digital e saúde mental. A mostra traz mensagens sobre a importância de "se desconectar", com lunetas e monóculos para observar momentos que podem ser vividos sem celular, como piqueniques e jogos de futebol. Artistas também recitarão poesia para incentivar a reflexão sobre o uso da tecnologia.

Em Empreendedorismo e Inovação Aberta, o evento contará com representantes de mais de 30 países. O foco será o fomento à inovação e empreendedorismo, promovendo conexões estratégicas entre startups, investidores, pesquisadores e grandes empresas. A trilha apoiará mais de 2 mil startups, que poderão expor suas soluções, participar de mentorias, rodadas de negócios e pitchs para investidores.

O VC Square reunirá fundos de venture capital e investidores-anjo para debater as melhores práticas de investimento. O Palco Deep Tech será dedicado à pesquisa e desenvolvimento em inovação, enquanto o The Developer Conference (TDC) focará em profissionais de tecnologia — desenvolvedores, especialistas em infraestrutura, IA e inovação digital.

Luciana Potsch, diretora executiva do Rio Innovation Week, destaca que o conceito de Jomo (Joy Of Missing Out) ganha relevância diante da extensa programação do evento. "Diferentemente do Fomo (Fear Of Missing Out), que representa o medo de perder algo, Jomo significa a satisfação de escolher não participar de todas as atividades", explica. Com quatro dias de atrações simultâneas, ela recomenda que os participantes aproveitem o que for possível, dando prioridade às experiências que mais lhes façam sentido.

Principais nomes confirmados para cada dia do evento

12/08 - Terça-feira

Sebastian Vettel: "Não existe um campeão mundial sem o mundo": o tetracampeão de Fórmula 1 discute como mobilidade, inovação e sustentabilidade se conectam para um futuro menos poluente e mais eficiente.

"Não existe um campeão mundial sem o mundo": o tetracampeão de Fórmula 1 discute como mobilidade, inovação e sustentabilidade se conectam para um futuro menos poluente e mais eficiente. Marcelo Gleiser: "Além do horizonte: o encanto cósmico dos buracos negros e outros mistérios": o físico fala sobre o cosmos com Sérgio Sacani, unindo ciência e imaginação.

"Além do horizonte: o encanto cósmico dos buracos negros e outros mistérios": o físico fala sobre o cosmos com Sérgio Sacani, unindo ciência e imaginação. Daniel Goleman: "Alta performance real: o poder emocional por trás dos dias que mudam tudo": autor de Inteligência Emocional, Goleman abordará como as emoções são um diferencial humano em ambientes automatizados e algorítmicos.

"Alta performance real: o poder emocional por trás dos dias que mudam tudo": autor de Inteligência Emocional, Goleman abordará como as emoções são um diferencial humano em ambientes automatizados e algorítmicos. Rebeca Andrade: "Uma conversa com a maior medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos": a ginasta mais premiada do país falará sobre trajetória, superação, dedicação e mentalidade de alto desempenho, conectando esporte, inovação e resiliência.

"Uma conversa com a maior medalhista do Brasil nos Jogos Olímpicos": a ginasta mais premiada do país falará sobre trajetória, superação, dedicação e mentalidade de alto desempenho, conectando esporte, inovação e resiliência. Sérgio Sacani: No painel “Além do horizonte: o encanto cósmico dos buracos negros e outros mistérios”, o físico fala sobre o cosmos com Marcelo Gleiser, unindo ciência e imaginação.

13/08 - Quarta-feira

John Maeda: "IA na cozinha? O que John Maeda tem a dizer vai te surpreender": Maeda, que já liderou o MIT e guiou gigantes do Vale do Silício, apresentará uma palestra sobre o que a cozinha pode ensinar sobre criatividade, tecnologia e o futuro da IA.

"IA na cozinha? O que John Maeda tem a dizer vai te surpreender": Maeda, que já liderou o MIT e guiou gigantes do Vale do Silício, apresentará uma palestra sobre o que a cozinha pode ensinar sobre criatividade, tecnologia e o futuro da IA. James Daniel Whitfield: "Computação quântica agora: o futuro está sendo codificado": Whitfield explicará como a computação quântica transformará setores como medicina e segurança digital e por que é crucial entender seu impacto.

"Computação quântica agora: o futuro está sendo codificado": Whitfield explicará como a computação quântica transformará setores como medicina e segurança digital e por que é crucial entender seu impacto. Pedro Sobral: "5 pilares a serem subidos para dominar o tráfego pago": um dos maiores nomes em gestão de tráfego apresentará estratégias para resultados reais, baseadas em sua experiência que movimentou milhões em anúncios online.

"5 pilares a serem subidos para dominar o tráfego pago": um dos maiores nomes em gestão de tráfego apresentará estratégias para resultados reais, baseadas em sua experiência que movimentou milhões em anúncios online. Luiz Felipe Pondé: "Ética e filosofia": o filósofo e escritor convidará o público a refletir sobre dilemas morais da atualidade, abordando comportamento, escolhas e convivência.

"Ética e filosofia": o filósofo e escritor convidará o público a refletir sobre dilemas morais da atualidade, abordando comportamento, escolhas e convivência. Arnaldo Antunes e Ney Matogrosso: "Inovadores por natureza": os dois ícones da música brasileira discutirão originalidade, transformação e o poder de se reinventar.

"Inovadores por natureza": os dois ícones da música brasileira discutirão originalidade, transformação e o poder de se reinventar. Marcelo Rubens Paiva: "Daqui vamos pra onde?": ao lado do historiador Eduardo Bueno, o escritor revisitará traumas, farsas e genialidades da história brasileira para refletir sobre o país que fomos, somos e podemos ser.

14/08 - Quinta-feira

Amy Webb: "O futuro como ciência de dados": considerada uma das futuristas mais influentes, Webb compartilhará tendências tecnológicas que impactarão empresas e governos.

"O futuro como ciência de dados": considerada uma das futuristas mais influentes, Webb compartilhará tendências tecnológicas que impactarão empresas e governos. Graça Machel Mandela e Dr. Denis Mukwege: "O sentido da vida: uma conversa entre Graça Machel e Denis Mukwege": ícones do ativismo social e da luta por justiça discutirão coragem, amor e desafios globais.

"O sentido da vida: uma conversa entre Graça Machel e Denis Mukwege": ícones do ativismo social e da luta por justiça discutirão coragem, amor e desafios globais. Marcelo Gleiser e Leandro Karnal: "Filosofia para tempos acelerados": no painel “E se o sentido da vida fosse a próxima pergunta?”, o físico e o filósofo discutirão dilemas entre razão, fé e transcendência.

15/08 - Sexta-feira

Martha Medeiros: "Espelho, espelho eu?": a escritora abordará sensibilidade, escrita e o poder das palavras em tempos de hiperconexão.

"Espelho, espelho eu?": a escritora abordará sensibilidade, escrita e o poder das palavras em tempos de hiperconexão. Luiza Helena Trajano: "Além fronteiras: como a vacinação transforma sociedades": a presidente do Grupo Mulheres do Brasil falará sobre liderança com propósito, diversidade e impacto social.

"Além fronteiras: como a vacinação transforma sociedades": a presidente do Grupo Mulheres do Brasil falará sobre liderança com propósito, diversidade e impacto social. Ian Beacraft: "Como não estragar uma transformação com IA enquanto molda o futuro da sua empresa": especialista em IA e futuro do trabalho falará sobre tecnologia para criar experiências mais humanas.

"Como não estragar uma transformação com IA enquanto molda o futuro da sua empresa": especialista em IA e futuro do trabalho falará sobre tecnologia para criar experiências mais humanas. Eduardo Gianetti: "Imortais por acaso? Filosofia, genética e o medo de morrer": reflexão sobre dilemas éticos da longevidade e obsessão pelo controle diante da finitude.

"Imortais por acaso? Filosofia, genética e o medo de morrer": reflexão sobre dilemas éticos da longevidade e obsessão pelo controle diante da finitude. Theodoro: "Rir, conectar, vender: o jeito Theodoro de convencer": o criador de conteúdo mostrará como humor e conexão são ferramentas para influenciar e vender.

"Rir, conectar, vender: o jeito Theodoro de convencer": o criador de conteúdo mostrará como humor e conexão são ferramentas para influenciar e vender. Carlos Nobre: "COP30: uma visão da ciência sobre o que está em jogo para nosso futuro no planeta": o climatologista fará análise dos desafios e oportunidades climáticos globais.

Serviço

Rio Innovation Week (RIW)

Quando: 12 a 15 de agosto de 2025

Onde: Pier Mauá, Avenida Rodrigues Alves, 10, Praça Mauá, Rio de Janeiro

Programação e ingressos: https://rioinnovationweek.com.br/