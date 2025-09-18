Opinião: Trabalho remoto não é tendência; é novo paradigma de produtividade

Os frameworks e as metodologias de gestão de fluxo de trabalho oferecem as práticas e os processos que ajudam a enfrentar os desafios do modelo remoto (Getty Images)
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15h00.
Última atualização em 18 de setembro de 2025 às 15h00.
Por Leandro Torres, CEO da BePRO Institute e Smart Coding Lab
Nas últimas décadas, o ambiente de trabalho passou por uma verdadeira revolução, marcada por avanços tecnológicos e transformações sociais. As plataformas de gestão de fluxos de trabalho evoluíram a ponto de permitir que profissionais executem tarefas de qualquer lugar do mundo, uma prática acelerada pela pandemia de COVID-19, que consolidou o modelo remoto e o transformou em preferência para grande parte das pessoas.
Estudos comprovam os benefícios dessa transformação: de acordo com a Future Forum (2022), profissionais em regime home office totalmente flexível apresentaram produtividade 29% superior àqueles submetidos a horários fixos. Complementando esse cenário, uma análise do Great Place to Work (2023) apontou que colaboradores de empresas que incentivam o modelo remoto ou híbrido apresentam produtividade até 42% maior que a média.
Essas evidências reforçam que a cultura do trabalho à distância, alicerçada em avanços tecnológicos e consolidada pela experiência pandêmica, tornou-se um dos pilares da produtividade contemporânea. No entanto, para aproveitar plenamente esse novo modelo, as organizações precisam adotar práticas e metodologias que tornem os processos mais dinâmicos e eficientes, transformando flexibilidade em resultados concretos.
Os frameworks e as metodologias de gestão de fluxo de trabalho oferecem as práticas e os processos que ajudam a enfrentar os desafios do modelo remoto e a aumentar a eficiência das equipes.
O ITIL, um framework sólido e consistente para gerenciamento de serviços de TI, pode ser utilizado como base para a entrega e gestão de quaisquer tipos de serviços. Ele nos ajuda a mapear os serviços que prestamos, a definir e acompanhar os contratos dos níveis de serviços que iremos ofertar, e a organizar, distribuir e otimizar as atividades executadas por diferentes times e grupos de trabalho.
De forma complementar, as metodologias ágeis, como Scrum, Lean, Kanban e Smart, nos ajudam a executar as atividades de forma colaborativa, privilegiando o trabalho em equipe, o feedback constante e os resultados incrementais, resultando em ciclos de entrega menores e uma maior percepção de valor durante toda a jornada de prestação dos serviços.
Enquanto o framework ITIL garante que os serviços estejam dentro dos padrões de confiabilidade, qualidade e segurança esperados, as metodologias ágeis, com sua abordagem colaborativa e iterativa, nos ajudam a fazer entregas com mais rapidez e inovação.
Todas estes frameworks e metodologias, sendo orquestradas em modernas e maduras plataformas tecnológica de gestão de serviços, resultado da inovação contínua por décadas, nos habilitam a efetivamente controlar as atividades distribuídas para diferentes indivíduos, com diferentes perfis de conhecimento e experiência, e, inclusive, trabalhando concentradas em um mesmo local físico, ou distribuídas remotamente..
Mesmo passados mais de cinco anos desde o início da pandemia de COVID-19, muitas organizações ainda não se adaptaram à nova dinâmica do trabalho. O futuro exige que as empresas combinem tecnologia, metodologias de gestão do fluxo de trabalho e uma cultura organizacional sólida para associar a produtividade mais à qualidade e impacto das entregas, e menos à quantidade de tempo que os colaboradores passam online.
A McKinsey já havia projetado que a adoção de IA pode resultar em um aumento de até 40% na produtividade das organizações nos próximos anos, especialmente em setores como TI e serviços financeiros. Sendo assim, os empregos operacionais, aqueles que possuem tarefas manuais e repetitivas, estão sendo substituídos por aqueles empregos que exigem mais do nosso intelecto e da nossa criatividade, ajudando a cair por terra o conceito de horário fixo de trabalho diário e o controle hierárquico sobre o processo de trabalho, que está migrando para estruturas baseadas em autonomia, colaboração, entrega e valor.
Ao priorizar a qualidade das entregas e o uso estratégico de frameworks, metodologias e tecnologias, as organizações aumentam sua eficiência e criam um ambiente de trabalho mais satisfatório e motivador. A flexibilidade do home office, quando bem gerida, deixa de ser apenas um benefício e se torna um poderoso aliado para atingir resultados excepcionais, elevando a empresa a novos patamares de sucesso.
O novo paradigma vai além de processos e ferramentas: trata-se de alinhar pessoas, cultura e inovação para criar ambientes colaborativos, motivadores e preparados para mudanças constantes. Em um cenário cada vez mais digital e globalizado, a verdadeira pergunta é: sua empresa está pronta para transformar o home office em vantagem estratégica ou vai apenas acompanhá-lo à distância?