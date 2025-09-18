Opinião: Trabalho remoto não é tendência; é novo paradigma de produtividade

Por Leandro Torres, CEO da BePRO Institute e Smart Coding Lab

Nas últimas décadas, o ambiente de trabalho passou por uma verdadeira revolução, marcada por avanços tecnológicos e transformações sociais. As plataformas de gestão de fluxos de trabalho evoluíram a ponto de permitir que profissionais executem tarefas de qualquer lugar do mundo, uma prática acelerada pela pandemia de COVID-19, que consolidou o modelo remoto e o transformou em preferência para grande parte das pessoas.

Estudos comprovam os benefícios dessa transformação: de acordo com a Future Forum (2022), profissionais em regime home office totalmente flexível apresentaram produtividade 29% superior àqueles submetidos a horários fixos. Complementando esse cenário, uma análise do Great Place to Work (2023) apontou que colaboradores de empresas que incentivam o modelo remoto ou híbrido apresentam produtividade até 42% maior que a média.

Essas evidências reforçam que a cultura do trabalho à distância, alicerçada em avanços tecnológicos e consolidada pela experiência pandêmica, tornou-se um dos pilares da produtividade contemporânea. No entanto, para aproveitar plenamente esse novo modelo, as organizações precisam adotar práticas e metodologias que tornem os processos mais dinâmicos e eficientes, transformando flexibilidade em resultados concretos.

Como aproveitar todo o potencial do trabalho remoto ?

Os frameworks e as metodologias de gestão de fluxo de trabalho oferecem as práticas e os processos que ajudam a enfrentar os desafios do modelo remoto e a aumentar a eficiência das equipes.

O ITIL, um framework sólido e consistente para gerenciamento de serviços de TI, pode ser utilizado como base para a entrega e gestão de quaisquer tipos de serviços. Ele nos ajuda a mapear os serviços que prestamos, a definir e acompanhar os contratos dos níveis de serviços que iremos ofertar, e a organizar, distribuir e otimizar as atividades executadas por diferentes times e grupos de trabalho.

De forma complementar, as metodologias ágeis, como Scrum, Lean, Kanban e Smart, nos ajudam a executar as atividades de forma colaborativa, privilegiando o trabalho em equipe, o feedback constante e os resultados incrementais, resultando em ciclos de entrega menores e uma maior percepção de valor durante toda a jornada de prestação dos serviços.

Enquanto o framework ITIL garante que os serviços estejam dentro dos padrões de confiabilidade, qualidade e segurança esperados, as metodologias ágeis, com sua abordagem colaborativa e iterativa, nos ajudam a fazer entregas com mais rapidez e inovação.

Todas estes frameworks e metodologias, sendo orquestradas em modernas e maduras plataformas tecnológica de gestão de serviços, resultado da inovação contínua por décadas, nos habilitam a efetivamente controlar as atividades distribuídas para diferentes indivíduos, com diferentes perfis de conhecimento e experiência, e, inclusive, trabalhando concentradas em um mesmo local físico, ou distribuídas remotamente..

Repensando a produtividade: tempo versus impacto

Mesmo passados mais de cinco anos desde o início da pandemia de COVID-19, muitas organizações ainda não se adaptaram à nova dinâmica do trabalho. O futuro exige que as empresas combinem tecnologia, metodologias de gestão do fluxo de trabalho e uma cultura organizacional sólida para associar a produtividade mais à qualidade e impacto das entregas, e menos à quantidade de tempo que os colaboradores passam online.

A McKinsey já havia projetado que a adoção de IA pode resultar em um aumento de até 40% na produtividade das organizações nos próximos anos, especialmente em setores como TI e serviços financeiros. Sendo assim, os empregos operacionais, aqueles que possuem tarefas manuais e repetitivas, estão sendo substituídos por aqueles empregos que exigem mais do nosso intelecto e da nossa criatividade, ajudando a cair por terra o conceito de horário fixo de trabalho diário e o controle hierárquico sobre o processo de trabalho, que está migrando para estruturas baseadas em autonomia, colaboração, entrega e valor.

Ao priorizar a qualidade das entregas e o uso estratégico de frameworks, metodologias e tecnologias, as organizações aumentam sua eficiência e criam um ambiente de trabalho mais satisfatório e motivador. A flexibilidade do home office, quando bem gerida, deixa de ser apenas um benefício e se torna um poderoso aliado para atingir resultados excepcionais, elevando a empresa a novos patamares de sucesso.

O novo paradigma vai além de processos e ferramentas: trata-se de alinhar pessoas, cultura e inovação para criar ambientes colaborativos, motivadores e preparados para mudanças constantes. Em um cenário cada vez mais digital e globalizado, a verdadeira pergunta é: sua empresa está pronta para transformar o home office em vantagem estratégica ou vai apenas acompanhá-lo à distância?