Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas home office desta semana

Você sonha em trabalhar de onde quiser - sem enfrentar trânsito ou gastar com deslocamento? Algumas empresas ainda estão apostando no modelo remoto e estão com vagas abertas em áreas como tecnologia, marketing, produto e design.

Veja a seleção desta semana com oportunidades home office em companhias nacionais e internacionais, com benefícios que vão de horário flexível a plano de saúde para dependentes, auxílio-creche e até acesso a ferramentas modernas como o GitHub Copilot.

Vagas nacionais

Cuponomia

A Cuponomia é uma startup brasileira pioneira em cupons de desconto e cashback. Com mais de 10 milhões de usuários, a empresa tem uma cultura ágil e inclusiva, e oferece regime remoto ou híbrido, bônus por indicação, horários flexíveis e ajuda de custo para o home office.

📌 Vagas em marketing, tecnologia e design: Veja aqui

Devio

Fábrica de software fundada em 2020, a Devio atua de forma 100% remota, com foco em soluções sob medida para sistemas e apps. A empresa oferece day off no aniversário, plano de carreira, horários flexíveis e descanso remunerado extra.

📌 Vagas em Produto e Tecnologia: Acesse aqui

LWSA (Locaweb Company)

Composta por empresas como Locaweb, KingHost e Tray, a LWSA aposta na tecnologia para acelerar negócios digitais. A companhia oferece plano de saúde, vale-refeição, auxílio home office, programas de capacitação e horários flexíveis.

📌 Vagas remotas disponíveis: Veja aqui

Mercado Bitcoin

Plataforma de ativos digitais, o Mercado Bitcoin aposta em inovação e segurança no setor cripto. O pacote de benefícios inclui plano de saúde e odontológico para dependentes, auxílio-creche, Beneflex, licenças estendidas e day off no aniversário.

📌 Veja todas as vagas remotas: Veja aqui

Minsait

Com presença global, a Minsait é uma consultoria espanhola de tecnologia. A empresa contrata via CLT e oferece plano de saúde, assistência odontológica, vale-refeição e Gympass.

📌 Vagas em Produto e Tecnologia: Saiba mais

Vagas internacionais

Recharge Payments

Especialista em pagamentos recorrentes, a Recharge tem sede na Califórnia e mais de 500 funcionários ao redor do mundo — incluindo brasileiros. A cultura remota é forte, e há vagas abertas em Tecnologia e Marketing.

📌 Veja as vagas: Acesse aqui

ShakaCode

A consultoria global de software é 100% remota desde 2011 e conta com talentos ao redor do globo. Os projetos envolvem desenvolvimento de sistemas escaláveis e de alto desempenho.

📌 Vagas em Tecnologia: Veja aqui

Shopify

Referência global em soluções de e-commerce, a Shopify permite que lojistas vendam em múltiplos canais. A empresa tem posições abertas para profissionais do mundo todo.

📌 Veja as oportunidades: Acesse aqui