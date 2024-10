Ambiente saudável, pessoas produtivas: como empresas estão transformando bem-estar em performance?

A relação entre um ambiente de trabalho saudável e o aumento da produtividade dos funcionários foi o destaque do Encontro de Conselheiros de Educação de outubro, promovido pela EXAME Corporate Education.

O evento contou com a presença de representantes de RH de grandes empresas do mercado e trouxe discussões sobre como a educação corporativa e o cuidado contínuo com o bem-estar dos colaboradores podem impactar positivamente o desempenho profissional.

Bruno Leonardo, vice-presidente de Educação Corporativa da EXAME, abriu o encontro enfatizando a importância de uma cultura de cuidado no ambiente empresarial. “A promoção de uma mentalidade contínua de cuidado pode impactar profundamente a vida das pessoas”, destacou.

Dados apresentados no evento reforçam essa visão. Segundo um estudo realizado em 2023 pela consultoria Deloitte, 60% das empresas que investem em programas de educação corporativa relataram melhorias significativas na qualidade de vida de seus colaboradores. Além disso, segundo a McKinsey, programas de conscientização em saúde aumentam em 35% o engajamento dos colaboradores.

Bem-estar no centro das estratégias corporativas

Durante o evento, representantes de grandes empresas compartilharam como estão implementando essas estratégias em suas organizações. Eles relataram que o foco em saúde mental e bem-estar vai além de ações pontuais, integrando-se à cultura da empresa.

Flávia Abreu, Estrategista de Gente e Gestão da Bancorbrás, destacou a importância de ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores. De acordo com ela, a Bancorbrás promoveu campanhas relacionadas à campanha de Setembro Amarelo por meio de cursos da trilha da Wiitseed, focando na prevenção ao suicídio e no cuidado psicológico.

O programa, chamado ‘Viver Bem’, tem se mostrado essencial para promover um ambiente de trabalho mais saudável e acolhedor. “A gente se preocupa muito com a saúde mental dos colaboradores”, afirmou ela.

Na Arteris, a Coordenadora de Aprendizagem e Performance, Jessica Miranda Lima, apresentou o programa ‘Baby Arteris’, que oferece acompanhamento completo para gestantes – desde o início da gravidez até o retorno ao trabalho após a licença-maternidade.

Já na Algar, Tamara Vieira Ramos, representante de Recursos Humanos, falou sobre o programa ‘Amor de Mãe’, que também oferece suporte às mães durante e após a licença-maternidade. “É um programa bacana, em que temos muito engajamento das colaboradoras”, comentou Tamara.

Outro exemplo significativo é o da Transpetro, que, conforme relatado por Davi Caetano Dias, Gerente Setorial de Educação Corporativa da empresa, identificou uma grande necessidade de apoio aos colaboradores após o retorno da pandemia. Em resposta, a Transpetro implementou o programa ‘Cuidar’, voltado para oferecer suporte contínuo por meio de profissionais especializados às pessoas com questões de saúde mental.

“Conseguimos reduzir bastante os afastamentos por burnout dentro da companhia”, revela Davi. “A partir do momento em que o colaborador percebe que há uma preocupação genuína da empresa com ele, a produtividade se torna mais evidente no dia a dia”, complementou.

Bem-estar é a chave para bons resultados

Os exemplos apresentados demonstram que o foco no bem-estar dos colaboradores vai além de um simples benefício adicional: tornou-se uma estratégia fundamental para impulsionar a produtividade e o engajamento.

De acordo com os representantes das empresas, priorizar a saúde mental e o cuidado integral dos funcionários permitiu reduzir afastamentos, melhorar o clima organizacional e alcançar melhores resultados. É uma evidência que o bem-estar no ambiente de trabalho é um elemento essencial para o sucesso das organizações no longo prazo.

O que é a EXAME Corporate Education?

A EXAME Corporate Education é um ecossistema completo focado em promover uma cultura de aprendizagem nas empresas. Combinando 57 anos de expertise em negócios da EXAME, integra tecnologia, conteúdo e estratégia para oferecer soluções variadas, como plataformas de streaming, gestão de conteúdo, programas In Company, desenvolvimento de lideranças e transformação de universidades corporativas.