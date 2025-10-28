Como começar a empreender com estratégia e segurança

Empreender é mais do que abrir um negócio; é transformar uma visão em realidade. Para isso, é fundamental possuir uma base sólida de conhecimento e habilidades. A graduação em administração se destaca como a formação mais indicada para quem deseja empreender, pois combina teoria, prática e desenvolvimento de competências essenciais para o sucesso empresarial.

Essas competências são adquiridas por meio de disciplinas específicas, estudos de caso e projetos práticos que simulam situações reais do mundo dos negócios.

Muitas instituições de ensino superior reconhecem a importância do empreendedorismo e, por isso, incluem essa temática em suas grades curriculares. O curso de administração, por exemplo, proporciona aos alunos:

Conhecimento teórico: fundamentos sobre o processo empreendedor, modelos de negócios e análise de viabilidade.

Experiência prática: participação em incubadoras de empresas, desenvolvimento de planos de negócios e interação com empreendedores experientes.

Mentoria e networking: oportunidade de aprender com especialistas da área e estabelecer conexões valiosas para o futuro profissional.

O cenário atual apresenta um ambiente propício para o empreendedorismo. Segundo dados do SEBRAE, em março de 2025, o Brasil ultrapassou 64 milhões de CNPJs registrados, impulsionado pelo avanço das pequenas e médias empresas.

Esse panorama oferece inúmeras oportunidades para novos empreendedores, especialmente aqueles com uma formação sólida em Administração.

Além disso, o avanço da tecnologia e a digitalização dos processos empresariais abriram novas frentes de negócios, como e-commerce, fintechs e soluções baseadas em inteligência artificial. Profissionais com conhecimento em gestão estratégica, inovação e análise de dados estão mais bem preparados para aproveitar essas oportunidades.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.