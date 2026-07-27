Gênero, religião e renda: onde Lula e Flávio Bolsonaro têm mais força, segundo BTG/Nexus

Líderes nas pesquisas de intenção de voto nas eleições de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentam perfis bastante distintos de eleitorado, segundo os recortes socioeconômicos da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27.

No levantamento, Lula aparece em primeiro lugar na corrida presidencial com 42% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio registra 33%.

Enquanto Lula mantém ampla vantagem entre mulheres, eleitores de menor renda e beneficiários do Bolsa Família, Flávio concentra seu desempenho entre evangélicos, homens e moradores das regiões Sul e Centro-Oeste.

Flávio Bolsonaro entre homens e eleitores evangélicos

O principal diferencial do candidato do PL aparece entre os eleitores evangélicos. Nesse segmento, Flávio Bolsonaro registra 50% das intenções de voto, contra 28% de Lula, uma vantagem de 22 pontos percentuais.

Entre os homens, o cenário também favorece o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Flávio soma 39%, enquanto Lula aparece com 37%, dentro da margem de erro para o recorte.

Regionalmente, o melhor desempenho do candidato do PL ocorre no Sul, onde alcança 47%, contra 31% do petista. No conjunto de Norte e Centro-Oeste, Flávio também lidera, com 39%, ante 33% de Lula.

Lula entre mulheres e eleitores de baixa renda

A maior vantagem de Lula aparece entre as mulheres, um dos grupos estatísticos mais disputados, por representarem a maioria numérica. O petista registra 47% das intenções de voto nesse grupo, enquanto Flávio Bolsonaro soma 28%, diferença de 19 pontos percentuais.

Entre os eleitores com renda familiar de até um salário mínimo, Lula chega a 58%, mais que o dobro dos 24% registrados pelo adversário. O desempenho reforça a vantagem do presidente entre os brasileiros de menor renda, que representam mais de um terço dos trabalhadores brasileiros.

Outro segmento em que o petista amplia sua liderança é entre os beneficiários do Bolsa Família. Segundo a pesquisa, Lula alcança 70% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 18%.

O levantamento também mostra que Lula mantém ampla dianteira entre os eleitores com mais de 60 anos (54% a 29% do adversário), entre católicos (49% a 27%) e entre pessoas sem religião (50% a 26%).

Apesar disso, a disputa permanece equilibrada em alguns grupos, como entre eleitores de 25 a 40 anos (38% a 37%) e entre trabalhadores com renda de dois a cinco salários mínimos, faixa em que Lula tem 36% e Flávio, 38%.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 26 de julho de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01489/2026.