É possível vencer a Gupy? Como passar pela triagem sem tentar ‘enganar’ a IA

Receber uma rejeição poucos minutos depois de se candidatar a uma vaga costuma produzir uma dúvida incômoda: alguém realmente leu o currículo? A digitalização ampliou o acesso às oportunidades, mas também colocou softwares, testes e filtros entre o candidato e a entrevista.

Nesse cenário, tentar “vencer a Gupy” virou quase um gênero próprio de conteúdo nas redes sociais. Especialistas ouvidos pelo Terra, porém, apontam que o caminho passa menos por driblar a tecnologia e mais por entender como os processos seletivos são organizados.

As plataformas de recrutamento lidam com milhares de inscrições e usam sistemas conhecidos como ATS, sigla em inglês para Applicant Tracking System. Essas ferramentas recebem, armazenam e organizam currículos, acompanham as etapas da seleção e ajudam o RH a localizar candidatos com maior aderência aos critérios da vaga.

A tecnologia resolve um problema de escala das empresas. Para quem busca emprego, no entanto, ela cria o desafio de transformar experiências, habilidades e resultados em informações que possam ser compreendidas tanto pelo sistema quanto pelo recrutador.

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A inteligência artificial elimina candidatos?

Segundo a Gupy, sua inteligência artificial não aprova, reprova ou contrata candidatos de forma autônoma. A tecnologia organiza as candidaturas e gera informações para apoiar a equipe responsável pelo processo seletivo.

A decisão continua sob responsabilidade da empresa contratante e de seus profissionais de recrutamento. Também é preciso separar a ordenação feita pela IA dos requisitos eliminatórios definidos pela empresa.

Se uma vaga exige carteira de habilitação, disponibilidade para trabalhar presencialmente ou domínio de determinado idioma, o RH pode configurar perguntas que eliminem automaticamente quem não atende a essas condições.

A plataforma afirma ainda que seus agentes de IA analisam campos como experiências e habilidades e comparam essas informações com os requisitos definidos para a oportunidade. O objetivo é classificar a aderência do perfil e facilitar a leitura de grandes volumes de candidaturas.

Por que bons candidatos ficam fora da seleção

Ter as qualificações exigidas não garante que elas estejam bem apresentadas. Um profissional pode ter liderado projetos relevantes, reduzido custos ou aumentado vendas, mas registrar tudo no currículo com expressões vagas como “responsável pela área” ou “apoio às atividades da equipe”.

O problema é que recrutadores e sistemas precisam identificar o que foi feito, em qual contexto e com qual resultado. Por isso, descrever uma experiência com clareza costuma ser mais útil do que acumular palavras-chave desconectadas.

Em vez de escrever apenas “gestão de redes sociais”, por exemplo, o candidato pode informar que planejou determinada campanha, coordenou sua execução e contribuiu para um crescimento mensurável de audiência ou conversão — desde que os números sejam verdadeiros.

A própria Gupy recomenda preencher o perfil de maneira completa, manter as informações atualizadas e evitar descrições genéricas ou copiadas. A orientação é apresentar a trajetória profissional de forma fiel, específica e contextualizada.

Palavras-chave ajudam, mas não substituem uma boa trajetória

A leitura cuidadosa da descrição da vaga continua sendo indispensável. Termos técnicos, ferramentas e competências mencionados pela empresa podem aparecer no currículo quando fizerem parte da experiência real do candidato.

Isso não significa copiar o anúncio, mas sim traduzir a trajetória para a linguagem usada naquela oportunidade.

Uma vaga que pede “análise de dados”, por exemplo, pode estar relacionada a experiências anteriores com Excel, Power BI, relatórios de desempenho ou acompanhamento de indicadores. Se essas atividades foram realizadas, elas precisam aparecer de forma visível no cadastro.

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O erro está em inserir competências que o candidato não possui apenas para aumentar a aparente compatibilidade. Mesmo que o currículo avance, a inconsistência tende a surgir em testes, dinâmicas ou entrevistas.

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O primeiro passo é tratar cada cadastro como o próprio currículo. Informações incompletas, cargos sem descrição e experiências sem resultados dificultam a avaliação do perfil.

Também vale comparar os requisitos da vaga com a própria trajetória. O candidato deve identificar quais competências realmente possui e garantir que elas estejam apresentadas com exemplos concretos.

Outro ponto decisivo é construir uma narrativa profissional coerente. Currículo, LinkedIn, testes e entrevista precisam contar a mesma trajetória. Mudanças de área, períodos curtos em empresas e projetos acadêmicos podem ser explicados, desde que o candidato compreenda as escolhas que fez e saiba mostrar o que aprendeu.

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