Storage-as-a-Service: o que é a nova estratégia de investimento em TI

Decisões de investimento em tecnologia exigem flexibilidade e governança diante da volatilidade (AnnaStills/Shutterstock)
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 10h00.
Por Patrick Smith, CTO EMEA, Everpure.
Há mais de dois mil anos, o filósofo romano Plínio, o Velho, observou que a única certeza é a própria incerteza. Em 2026, essa reflexão continua mais atual do que nunca.
O cenário macroeconômico é marcado por um ambiente geopolítico dinâmico, requisitos de TI em constante evolução e uma intensa corrida impulsionada pela IA, entre outros fatores que aumentam a pressão sobre as decisões de investimento.
A realidade é que nenhuma organização tem uma bola de cristal capaz de indicar onde investir.
No entanto, algumas abordagens já foram testadas diante das disrupções provocadas pela pandemia de COVID-19 e pelas incertezas geradas pelas tensões tarifárias.
Nesse contexto, cresce a busca por abordagens que combinem flexibilidade, transparência, previsibilidade e proteção dos investimentos diante da volatilidade econômica.
O Storage-as-a-Service (STaaS) é um modelo de consumo baseado em assinatura que oferece às organizações maior flexibilidade na utilização de recursos de armazenamento, eliminando a necessidade de prever a demanda e gerenciar continuamente a capacidade disponível.
Em vez disso, as empresas podem concentrar seus esforços no desempenho de que realmente precisam, onde ele for necessário, seja em ambientes on-premises, de colocation (Co-Lo), na nuvem ou em uma combinação desses modelos, pagando apenas pelos recursos efetivamente utilizados.
Na prática, essa abordagem permite ampliar ou reduzir capacidade conforme a demanda, sem assumir compromissos rígidos e intensivos em capital.
Com isso, os investimentos passam a acompanhar as necessidades reais do negócio, preservando caixa, evitando o superdimensionamento da infraestrutura e permitindo respostas mais ágeis às mudanças de prioridade.
À medida que essa abordagem ganha espaço, muitos fornecedores têm transformado ofertas tradicionais de armazenamento em modelos por assinatura, que muitas vezes se aproximam mais de um leasing do que de um serviço propriamente dito.
Além disso, quando a tecnologia não é concebida desde a origem para um modelo as-a-Service, dificilmente consegue entregar os resultados esperados.
Para entregar esses benefícios, a arquitetura precisa incorporar atributos como atualizações não disruptivas, escalabilidade contínua e simplicidade operacional.
Sem esses fundamentos, fica difícil atender às expectativas dos clientes em relação a desempenho, segurança, resiliência e sustentabilidade.
É nesse contexto que os SLAs robustos se tornam essenciais, ao estabelecer a responsabilidade dos fornecedores quando os níveis de serviço não são cumpridos.
Sem SLAs sólidos, os clientes ficam mais expostos a falhas na prestação do serviço e à redução da responsabilização dos provedores, muitas vezes substituída por Objetivos de Nível de Serviço (SLOs), que não oferecem o mesmo grau de compromisso.
Quando bem estruturado, um modelo de STaaS respaldado por SLAs reduz a complexidade e os riscos associados ao armazenamento de dados, além de minimizar os custos e desafios envolvidos na operação de uma plataforma de dados em escala corporativa.
Esse tipo de arquitetura oferece às organizações mais opções para expandir ou reduzir recursos conforme a demanda, além de permitir um gerenciamento de custos mais previsível.
Para isso, precisam estar apoiadas em arquiteturas projetadas para receber atualizações contínuas, sem interrupções, garantindo o gerenciamento do ciclo de vida sem a necessidade de projetos recorrentes de atualização que exigem novos investimentos.
Na prática, isso significa combinar precificação baseada em consumo, respaldada por SLAs claros, com a possibilidade de ampliar ou reduzir capacidade sem penalidades e sem transferir ao cliente a responsabilidade pela infraestrutura.
Também oferece diferentes níveis de desempenho, proporciona uma experiência semelhante à da nuvem sem exigir sua adoção e transfere parte relevante do risco para o fornecedor, trazendo maior previsibilidade financeira.
Além disso, protege contra oscilações no custo do hardware e garante processos de renovação transparentes, mantendo a infraestrutura sempre atualizada.
Para as empresas que pretendem expandir a infraestrutura, avançar com projetos de IA ou repatriar cargas da nuvem nos próximos meses, a escolha do modelo de consumo será cada vez mais estratégica.
Mais do que comparar preços, é fundamental avaliar se o fornecedor realmente compartilha riscos, oferece flexibilidade para escalar sem penalidades e assume compromissos claros de desempenho, disponibilidade e suporte por meio de SLAs.
Em um cenário marcado pela incertezas, flexibilidade, previsibilidade e responsabilidade compartilhada passam a fazer parte dos critérios que orientam as decisões de investimento em tecnologia.