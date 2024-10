5 dicas para aumentar a produtividade e o sucesso com uma cultura de feedback

Por Cleide Cavalcante*

Segundo o levantamento anual FEEx FIA Employee Experience, 24,3% dos profissionais brasileiros não receberam nenhum feedback de seus líderes no último ano. Entre os trabalhadores que receberam, mais de 10% afirmam ter esse feedback a cada dois meses, sendo a média nacional de 2,6 retornos por ano.

Pensando neste cenário, a capacidade de fornecer feedback de forma construtiva, não apenas impulsiona e aprimora o desempenho profissional de todos, como também fortalece as relações entre colegas e líderes, o que faz com que o clima organizacional também esteja em harmonia.

Vantagens de ter uma cultura de feedback na empresa

Estabelecer uma troca regular de feedback entre funcionários e líderes constrói uma mentalidade focada em melhoria contínua, o que só tem a agregar para a empresa e para a experiência do colaborador.

Outro fator bem positivo, que costumo destacar, é que esta metodologia promove excelentes trocas entre líder e liderados.

Se você deseja adotar a cultura do feedback na sua empresa, considere alguns pontos bem importantes:

1. Avaliação dos valores da empresa

Avalie se a empresa já possui valores relacionados às boas práticas de feedback, como transparência, respeito, confiança, empatia, bons relacionamentos e união. A cultura organizacional é diretamente influenciada pelos valores da organização, sendo necessário um ambiente propício ou a disposição de construí-lo para que o feedback faça sentido.

2. Treinamento das lideranças

Treine as lideranças, pois são elas que estão sempre em contato com os colaboradores. Eles precisam ser os primeiros a praticar a escuta dos feedbacks dos times e a mostrar a forma correta de usar essa ferramenta. Através do exemplo, as pessoas entenderão que a prática faz parte da rotina.

3. Abertura para receber feedbacks

Esteja aberto para receber feedbacks dos colaboradores. Deixe claro quais são os canais ou quem são as pessoas para quem devem ser direcionados. Comunicar que diante de qualquer situação ou problema, deve-se recorrer a determinada pessoa.

4. Ensino das melhores formas de dar feedbacks

Ensine aos colaboradores as melhores formas de dar feedbacks, para que se possa manter esta troca de forma produtiva. Ensinando essa habilidade a eles, o relacionamento com a empresa e entre os colaboradores tende a melhorar.

5. Desenvolvimento de rituais frequentes

Desenvolva rituais para que a prática se torne frequente. Um costume em algumas empresas é a famosa “one-on-one” (ou 1:1), em que líder e liderado conversam mensalmente ou em outras frequências, para falar sobre as principais dificuldades, pontos positivos, negativos e o que mais for necessário.

É interessante que os líderes tenham um guia de perguntas similares para conduzir a conversa, de acordo com a cultura da empresa, com o intuito de acompanhar a evolução do colaborador ao longo do tempo. Também é importante deixar em aberto para que o colaborador possa trazer outras questões que desejar.

Por fim, uma organização que reconhece e valoriza seus colaboradores garante mais proatividade, motivação, engajamento e, consequentemente, melhores resultados. Esse reconhecimento afeta diretamente nos esforços do colaborador e em seus resultados, portanto, impacta até mesmo nos clientes.

*Cleide Cavalcante é jornalista, com Master pela Universidade de Navarra e especialização em Comunicação Interna. Atualmente, atua como Gerente de Comunicação na Progic.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube