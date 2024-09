Como a IA está revolucionando o feedback corporativo

Feedback costuma ser um assunto recorrente em meu trabalho desenvolvendo executivos. Posso afirmar que ao menos 90% dos que realizam trabalhos comigo reclamam do tema. Líderes, em sua imensa maioria, nunca foram treinados para dar ou receber feedback estruturado. Não costuma ser algo que se ensina, e existe a expectativa geral de que todos sabem o que fazer a partir do momento que alcançam uma cadeira de gestão. Basta o RH (Recursos Humanos) dizer “começou” uma vez por ano, que tudo é realizado de forma mágica.

O ponto é que, normalmente, o avaliador e o avaliado saem dessa sessão frustrados. As mensagens não são passadas da forma que deveriam, seja pela forma ou pelo conteúdo. Nossa cultura mais “emocional” também é um fator limitante para um bom feedback, pois costumamos ser mais condescendentes ou, muitas vezes, levamos para o lado pessoal, gerando mágoa e insegurança, algo que os países com cultura mais pragmática não sentem.

Como em diversos outros campos, a IA (Inteligência Artificial) está transformando o cenário do feedback executivo, fornecendo ferramentas e recursos inovadores para melhorar sua eficácia e impacto. O uso da IA em programas de desenvolvimento está bastante avançado, trazendo ferramentas e dados para dentro de um processo que antes era, em sua grande maioria, informal e pessoal. Alguns benefícios da IA nesses processos são:

- Feedback em tempo real: as plataformas de IA podem fornecer feedback em tempo real aos executivos, permitindo que eles recebam insights sobre seu desempenho sem ter que esperar por um evento anual.

- Análise de dados: os algoritmos de IA podem analisar grandes quantidades de dados, incluindo e-mails, mensagens e avaliações de desempenho, para identificar padrões e fornecer insights personalizados sobre os pontos fortes e de melhoria dos executivos.

- Feedback anônimo: as plataformas de IA podem facilitar o feedback anônimo dos colegas e subordinados, permitindo que os executivos recebam uma visão mais abrangente e objetiva de seu desempenho.

- Feedback automatizado: a IA pode automatizar o processo de coleta e análise de feedback, liberando o tempo dos gerentes e executivos para se concentrarem em fornecer feedback mais significativo e personalizado.

Listo abaixo cinco ferramentas disponíveis hoje que têm apoiado os programas de desenvolvimento com uso de tecnologia de ponta:

Qualtrics XM for Executive Coaching: fornece feedback em tempo real, insights personalizados e análise preditiva para ajudar os executivos a melhorar seu desempenho e atingir seus objetivos. BetterUp: utiliza IA para fornecer feedback personalizado, coaching e desenvolvimento de habilidades para executivos, ajudando-os a desenvolver habilidades de liderança e alcançar o sucesso. Reflektive: focada em feedback contínuo e desenvolvimento, esta plataforma de IA permite que os executivos recebam feedback regular de colegas e gerentes, identifiquem pontos fortes e fracos e criem planos de desenvolvimento personalizados. 15Five: oferecendo feedback contínuo, coaching e reconhecimento, esta plataforma de IA ajuda os executivos a se desenvolverem, se conectarem com suas equipes e melhorarem o desempenho geral. Lattice: uma plataforma de gestão de desempenho que utiliza IA para fornecer feedback em tempo real, definir metas e rastrear o progresso, ajudando os executivos a se manterem no caminho certo e alcançarem seus objetivos.

Recomendo às áreas de RH que se atualizem com essas ferramentas, que certamente tornarão o processo de feedback mais estruturado e preciso, tirando muito do aspecto intangível do mesmo e facilitando as discussões construtivas.