5 exemplos de avaliação de desempenho de fácil aplicação

A avaliação de desempenho é uma das maneiras mais eficientes de acompanhar o desenvolvimento do colaborador. É por meio dela que os profissionais de recursos humanos conseguem medir os resultados, produtividade e expectativas dos colaboradores, equipes e liderança.

Vários métodos podem ser utilizados para realizar esse tipo de avaliação de performance. Quer conhecer os principais? Então continue a leitura deste texto e saiba mais!

O que é avaliação de desempenho

Para um dos autores nacionais mais conhecidos e respeitados nas áreas de administração de empresas e recursos humanos, Idalberto Chiavenato, a avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática baseada nas atividades desempenhadas, metas e resultados a serem alcançados, e potencial de desenvolvimento de cada pessoa.

Para que essa avaliação aconteça de forma justa e eficaz, antes de mais nada, é necessário alinhar as expectativas em relação aos avaliados, ou seja, ter clareza de suas funções, responsabilidades e metas.

Além de medir o passado, uma avaliação de desempenho tem o papel de orientar o colaborador para o futuro. Sendo assim, as considerações colhidas na avaliação de performance precisam ser lapidadas e levadas para os avaliados em forma de feedbacks positivos e negativos.

Juntamente com esse retorno, é muito importante que o profissional de recursos humanos crie um plano de ação no qual o avaliado tenha clareza sobre seus pontos fortes e skills a serem desenvolvidas ou aperfeiçoadas.

Com todas as etapas e objetivos bem definidos, a avaliação de desempenho se torna uma poderosa ferramenta para aumentar a produtividade, aprimorar a qualidade do trabalho e melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho.

Erros mais comuns nas avaliações de desempenho

É importante que as avaliações sejam realizadas de forma eficaz, evitando erros que podem comprometer seus resultados. Mas ainda assim, eles podem acontecer. Conheça os erros mais comuns na hora do RH aplicar avaliação de desempenho:

Falta de preparação

As avaliações de desempenho devem ser planejadas com antecedência, definindo-se os objetivos, os critérios de avaliação e as ferramentas a serem utilizadas. A falta de planejamento pode levar a avaliações incompletas, imprecisas ou injustas.

Não estabelecer metas SMART

As metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado. Metas mal definidas dificultam a avaliação do desempenho dos colaboradores.

Desconsiderar o feedback contínuo

O feedback deve ser dado de forma contínua, ao longo do ano, e não apenas no momento da avaliação. Isso permite que os colaboradores tenham a oportunidade de se desenvolver e melhorar seu desempenho.

Processos anuais de avaliação de desempenho

Avaliações realizadas uma vez por ano podem não ser suficientes para acompanhar o desempenho dos colaboradores em tempo real. É importante realizar avaliações mais frequentes, de acordo com as necessidades da empresa.

Não estabelecer um plano de ação

O plano de ação é um documento que define as ações necessárias para melhorar o desempenho dos colaboradores que obtiveram resultados abaixo do esperado. A falta de um plano de ação pode dificultar o desenvolvimento dos colaboradores e a melhoria dos resultados da empresa.

Ignorar a autoavaliação

A autoavaliação é uma ferramenta importante para que os colaboradores reflitam sobre seu próprio desempenho e identifiquem áreas de melhoria. Ignorar a autoavaliação pode levar a avaliações imprecisas ou injustas.

Favoritismo e vieses inconscientes

O favoritismo e os vieses inconscientes (padrões de pensamento que temos de forma subconsciente e que podem afetar a clareza do nosso julgamento) podem levar a avaliações injustas. É importante que os gestores estejam cientes desses fatores e tomem medidas para evitá-los.

Exemplos de avaliação de desempenho

A escolha do tipo de avaliação de desempenho mais adequado depende das necessidades da empresa e do cargo. É importante que o RH avalie as diferentes opções disponíveis e escolha a que melhor se adapte às necessidades da empresa.

Selecionamos alguns exemplos de avaliação de desempenho que podem te ajudar a escolher a melhor metodologia. Veja.

1. Avaliação por metas

Esse é um dos tipos de avaliação de desempenho mais comuns. Nesse tipo de avaliação, os colaboradores são avaliados com base no cumprimento de metas previamente estabelecidas. As metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado.

2. Avaliação por competências

A avaliação por competências é um tipo de avaliação de desempenho que se concentra nos comportamentos e habilidades dos colaboradores. As competências podem ser técnicas, comportamentais ou ambas.

3. Avaliação 360 graus

A avaliação 360 graus é um tipo de avaliação de desempenho que envolve a participação de diferentes pessoas na avaliação do colaborador. Essas pessoas podem ser gestores, colegas de trabalho, clientes ou fornecedores.

4. Avaliação por autoavaliação

Esse tipo de avaliação permite ao colaborador avaliar seu próprio desempenho. A autoavaliação pode ser feita de forma individual ou com a orientação de um gestor.

5. Avaliação por desempenho contínuo

A avaliação por desempenho contínuo é um tipo de avaliação que ocorre ao longo do ano. Nesse tipo de avaliação, o colaborador recebe feedback contínuo de seu gestor.

Esse processo caminha lado a lado com as chances de crescimento de carreira dentro da empresa, possibilitando feedbacks construtivos e construção de um plano de cargos e salários.