Opinião: a NR-1 não é sobre políticas de bem-estar

Por Gabriela Picciotto*

A partir de maio, a atualização da NR-1 coloca a saúde mental no centro das responsabilidades das empresas brasileiras.

Mais do que uma mudança normativa, esse movimento escancara algo que já vinha se desenhando há anos.

O modelo de trabalho baseado apenas em performance, controle e produtividade não se sustenta mais.

O impacto do esgotamento no cenário atual

O aumento dos casos de burnout, ansiedade e esgotamento emocional não é um fenômeno isolado.

Ele é sintoma de uma desconexão mais profunda entre o que as pessoas vivem e o que, de fato, faz sentido para elas.

Durante muito tempo, fomos incentivados a buscar sucesso, reconhecimento e realização por meio de referências externas, muitas vezes desconectadas da nossa própria essência.

Coerência interna e saúde ocupacional

E saúde mental está diretamente ligada à sensação de coerência interna.

Quando uma pessoa vive de forma desalinhada com seus valores e ignora os próprios limites, o sofrimento psíquico tende a aparecer, cedo ou tarde.

E esse sofrimento não é resolvido apenas com intervenções superficiais.

Nesse contexto, a nova NR-1 surge como um chamado para que as empresas ampliem seu olhar.

Repensando a estrutura organizacional

Não se trata apenas de implementar políticas de bem-estar ou oferecer benefícios pontuais.

Trata-se de repensar a forma como o trabalho é estruturado, como as relações são construídas e, principalmente, como o ser humano é visto dentro das organizações.

Assim, empresas que desejam promover saúde mental precisarão ir além do protocolo.

Será necessário criar espaços de presença, incentivar lideranças mais humanas e abrir diálogo para que os profissionais possam existir de forma mais íntegra.

Produtividade sustentável e consciência individual

Isso inclui reconhecer que produtividade sustentável não vem da pressão constante, mas do alinhamento entre propósito, energia e ação.

Ao mesmo tempo, há também um movimento individual importante.

Falar de saúde mental no trabalho também é, inevitavelmente, falar de consciência, de escuta e de reconexão com aquilo que é essencial.

Em um ambiente cada vez mais acelerado e hiperestimulante, a capacidade de escutar a própria voz interna vira uma necessidade.

O ideal é que cada profissional desenvolva mais consciência sobre seus próprios limites, escolhas e motivações.

A responsabilidade não é só da empresa, mas também da forma como cada um se relaciona consigo mesmo dentro desse sistema.

O simbolismo da nova regulamentação

A nova NR-1 não resolve o problema sozinha, mas aponta uma direção. Ela nos convida a olhar para o que, até pouco tempo, era negligenciado.

Talvez o verdadeiro avanço não esteja apenas em cumprir a norma, mas em compreender o que ela simboliza.

É a urgência de integrar resultado e humanidade, fazer e ser, performance e presença.

Porque, no fim, não existe saúde mental sem conexão.

E não existe conexão real quando seguimos ignorando aquilo que, silenciosamente, já pede para ser ouvido dentro de nós.

*Gabriela Picciotto é doutora em Psicologia, terapeuta e consultora organizacional, com pesquisa dedicada ao fenômeno do spiritual bypassing. É autora de "Voz da Alma – Um guia prático para se reconectar com sua essência", obra publicada pela Literare Books International, em que propõe caminhos para integrar espiritualidade e vida psíquica com mais consciência.