Ansiedade é escolhida como a 'palavra do ano' de 2024 no Brasil, revela pesquisa

O ano de 2024 foi marcado por muitos acontecimentos culturais e tecnológicos que impactaram a vida das pessoas de diferentes maneiras no Brasil. Mas, entre os assuntos mais comentados, a saúde mental ganhou atenção especial, sendo a ansiedade a palavra mais utilizada.

Diante desse cenário, a "ansiedade" foi eleita a palavra de 2024 por 22% dos brasileiros, de acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Ideia em parceria com a Cause e o aplicativo PiniOn.

Outros termos destacados foram resiliência (21%), inteligência artificial (20%), incerteza (20%) e extremismo (4%).

Esta é a nona edição da pesquisa "Palavra do Ano", realizada em duas etapas. Primeiro, especialistas em comunicação e ciências sociais selecionaram cinco palavras que refletem as principais questões de 2024. Depois, esses termos foram submetidos a uma pesquisa quantitativa com 1.538 brasileiros, representando todas as regiões do país, com base nos dados do Censo 2022 e da PNAD contínua de 2024.

Desde 2017, a iniciativa busca capturar o espírito da época. Em 2023, "mudanças climáticas" foi escolhida, evidenciando a preocupação ambiental. Em anos anteriores, os termos refletiram momentos marcantes: "corrupção" (2017, operação Lava-Jato), "mudança" (2018, eleições presidenciais), "dificuldades" (2019, desafios econômicos), "luto" (2020, pandemia), "vacina" (2021, esperança sanitária) e "esperança" (2022, renovação política).