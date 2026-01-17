Ciência

Burnout impulsiona alta de auxílio-doença após mudança na legislação

Reconhecimento da síndrome como doença ocupacional e atualizações regulatórias ampliam afastamentos

Reconhecimento da síndrome como doença ocupacional e mudanças nas normas impulsionam afastamentos (Freepik)

Reconhecimento da síndrome como doença ocupacional e mudanças nas normas impulsionam afastamentos (Freepik)

SBT News
SBT News

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 11h08.

A concessão de auxílio-doença relacionada a transtornos ligados ao esgotamento profissional cresceu de forma expressiva no Brasil nos últimos anos.

Dados do Ministério da Previdência Social indicam que os benefícios enquadrados como problemas associados à organização do trabalho saltaram de 823, em 2021, para 4.880 em 2024. Apenas no primeiro semestre de 2025, já foram concedidos 3.494 auxílios, o que reforça a tendência de alta.

O aumento ocorre em paralelo a mudanças regulatórias que ampliaram o peso da saúde mental nas relações de trabalho. Em 2024, o Ministério do Trabalho e Emprego incluiu a síndrome de burnout na lista de doenças ocupacionais e atualizou a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01). A regra passou a exigir que as empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais, como metas excessivas, jornadas prolongadas e ambientes organizacionais inadequados.

Ele quebrou duas vezes. Hoje fatura R$ 30 mi ajudando a evitar burnout

Para a advogada trabalhista Ana Gabriela Burlamaqui, o novo marco não elimina a análise técnica do INSS, mas torna o enquadramento mais objetivo.

"O reconhecimento do burnout como doença ocupacional não dispensa a perícia médica, mas facilita o enquadramento quando há comprovação do nexo causal ou concausal com o trabalho. Nessas hipóteses, o afastamento pode ser equiparado a acidente de trabalho, com repercussões diretas nos direitos do empregado", afirma.

Na avaliação da advogada trabalhista Elisa Alonso, o avanço dos afastamentos também reflete mudanças no comportamento dos trabalhadores e na postura das empresas.

"A legislação passou a tratar a saúde mental de forma objetiva, incorporando a gestão dos riscos psicossociais como obrigação empresarial. Isso influencia tanto o aumento dos benefícios previdenciários quanto a judicialização das relações de trabalho", diz.

Como jogar Super Mario Bros. pode ajudar a combater o burnout?

Mais do que um aumento de diagnósticos, os dados indicam a consolidação de um novo entendimento jurídico: o adoecimento psíquico deixou de ser visto como uma questão individual e passou a integrar a avaliação institucional dos riscos do trabalho.

A mudança desloca o foco da resposta ao dano para as condições que o geram, com efeitos sobre gestão, fiscalização e responsabilização das empresas.

Sintomas da síndrome de burnout

Segundo o Ministério da Saúde, a síndrome de burnout reúne sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Entre os principais estão cansaço extremo e persistente, esgotamento mental, distanciamento emocional em relação ao trabalho, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória e queda de desempenho.

A NR-1 e a saúde mental estarão no centro das atenções das empresas em 2026

O quadro pode incluir ainda alterações no sono, dores de cabeça recorrentes, problemas gastrointestinais, palpitações, ansiedade e sentimentos de fracasso ou incompetência. A evolução costuma ser gradual e está associada a ambientes de trabalho marcados por sobrecarga, pressão constante e ausência de apoio

Acompanhe tudo sobre:BurnoutAmbiente de trabalhoDoenças

Mais de Ciência

Perigo na água? Pernambuco volta a monitorar tubarões após 11 anos

Volta as aulas: como saber o peso ideal da mochila escolar?

DNA de rinoceronte da Era do Gelo é identificado em estômago de lobo

Como uma ilha ‘misteriosa’ do Brasil estava sendo destruída por cabras

Mais na Exame

Future of Money

SP lança Escola Metaverso com curso gratuito em Web3

Tecnologia

A IA está criando líderes com perfil mais jovem, técnico e acadêmico, mostra levantamento

Economia

Cubatão pede ajuda para tentar reverter fechamento de fábricas

Pop

BBB 26: Voto por CPF fica ainda mais forte nessa edição