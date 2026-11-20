RESUMO ＋ Pesquisa do IBGE sobre desigualdades raciais no Brasil aponta disparidade salarial de cerca de 70% entre trabalhadores brancos e negros. Embora pretos e pardos representem 55,1% da força de trabalho, ocupam 30,7% dos cargos gerenciais. A informalidade atinge 45,5% das mulheres pretas ou pardas ocupadas.

Evitar conversas difíceis é um vício que afeta gravemente algumas lideranças brasileiras.

Ele se expressa, por exemplo, na pretensão de falar sobre sustentabilidade sem enfrentar o nosso déficit histórico mais profundo, a desigualdade racial.

Embora tenhamos presenciado um aumento significativo de debates, letramento e programas de diversidade nas empresas, os dados revelam que essas iniciativas são insuficientes.

Elas têm seu mérito, mas não alteram os alicerces excludentes sobre os quais a nossa sociedade e a nossa economia foram fundadas.

Desigualdade racial: o que revelam os dados do IBGE

Essa inércia estrutural acaba de ser mais uma vez escancarada pela terceira edição da pesquisa "Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil", divulgada pelo IBGE.

Os números são um retrato contundente de um país que normalizou a injustiça: No Brasil, a disparidade salarial entre trabalhadores brancos e negros é de cerca de 70%.

A diferença não se explica por dinâmicas de mercado ou escolhas de carreira.

Ela é o sintoma matemático do racismo sistêmico que precifica o valor do trabalho com base na cor da pele.

Liderança nas empresas ainda reflete a desigualdade racial

Aprofundando a lente para o ambiente de gestão e poder corporativo, o cenário se torna ainda mais crítico.

A mesma pesquisa demonstra que, embora pretos e pardos representem a maioria da força de trabalho, com 55,1%, eles ocupam apenas 30,7% dos cargos gerenciais.

Em contrapartida, profissionais brancos, que são 43,8% da força de trabalho, ocupam 67,4% das posições de liderança.

A disparidade é sintoma de uma falha estrutural no funil de talentos e na sucessão corporativa.

As empresas brasileiras estão conseguindo atrair diversidade para a base, mas mantêm um teto que impede o avanço de profissionais negros para as instâncias onde as decisões são tomadas e o capital é de fato distribuído.

Informalidade das mulheres negras desafia a sustentabilidade

O retrato ganha contornos ainda mais dramáticos quando analisamos a interseccionalidade e a vulnerabilidade no mercado de trabalho.

O IBGE revela que 45,5% das mulheres pretas ou pardas ocupadas estão na informalidade, à margem de direitos trabalhistas, benefícios e redes de proteção social.

Para a agenda de sustentabilidade de qualquer negócio, isso significa reconhecer que parte expressiva da nossa economia e cadeia de valor opera ancorada na precarização de um grupo demográfico específico.

Não há sustentabilidade econômica ou social em um ecossistema que empurra quase metade de suas mulheres negras para a informalidade, negando-lhes a dignidade de um trabalho estruturado e a perspectiva de ascensão econômica.

Equidade salarial e metas raciais exigem mudanças na gestão

Avanços pontuais existem, e é preciso reconhecer o esforço de organizações engajadas no processo.

Contudo, o que os dados do IBGE nos cobram agora é um salto de maturidade e gestão de indicadores.

Programas de trainee exclusivos e vagas afirmativas são portas de entrada cruciais, mas o verdadeiro teste para a governança está na retenção, promoção e equidade salarial.

Faz-se necessário revisar estruturas de avaliação de desempenho frequentemente enviesadas, auditar continuamente a folha de pagamento em busca de discrepâncias injustificáveis e atrelar a remuneração variável das altas lideranças ao cumprimento de metas raciais e de inclusão em diretorias e conselhos.

Equidade racial é essencial para um modelo de desenvolvimento sustentável

Em última análise, a equidade racial no Brasil não é apenas uma questão de reparação ou justiça social.

É um indicador da viabilidade do nosso modelo de desenvolvimento.

Enquanto o mercado corporativo refletir a mesma exclusão que marca a nossa fundação histórica, as promessas do ESG continuarão sendo apenas cartilhas bem desenhadas.

Mudar esse cenário exige da alta gestão a coragem de promover uma redistribuição real de poder e riqueza, substituindo a filantropia e o marketing de causa por estratégias robustas de transformação de negócios.

Afinal, um mercado que não sustenta a equidade e o potencial da maioria de sua população jamais poderá se considerar genuinamente sustentável.