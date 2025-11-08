Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Quais setores devem pagar os maiores salários em 2026?

Estudo da Robert Half projeta remunerações para mais de 300 cargos em oito especializações - com salários que podem chegar a R$ 86,9 mil

A era é a do “profissional completo”, aquele que transita entre tecnologia e comportamento humano, aponta pesquisa (Sergiy Trofimov Photography/Getty Images)

A era é a do “profissional completo”, aquele que transita entre tecnologia e comportamento humano, aponta pesquisa (Sergiy Trofimov Photography/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08h08.

Tudo sobreSalários
Saiba mais

Em um mercado de trabalho cada vez mais moldado pela tecnologia, a 18ª edição do Guia Salarial 2026 da Robert Half revela os setores que devem pagar os maiores salários do próximo ano e reforça uma tendência clara: o fator humano voltou ao centro da disputa por talentos.

A combinação entre habilidades digitais, eficiência operacional e inteligência emocional se tornou o novo padrão para cargos estratégicos — e o principal motor de valorização salarial no país.

“O avanço da tecnologia não substitui o papel do ser humano; pelo contrário, ele o valoriza”, afirma Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half na América do Sul. “Profissionais que conseguem traduzir dados em decisões, negociar sob pressão e liderar com empatia estão em posição de vantagem.”

A era do profissional completo

O levantamento, que projeta salários iniciais para mais de 300 cargos em oito especializações, aponta um cenário de baixo desemprego e alta demanda por qualificação.

Surge, assim, a era do “profissional completo” - aquele que transita com naturalidade entre tecnologia e comportamento humano. Em um ambiente de transformação digital contínua, comunicação, liderança e visão estratégica são tão determinantes quanto certificações técnicas.

“O futuro do trabalho não é apenas sobre eficiência, é sobre relevância. As máquinas otimizam, mas as pessoas inovam”, diz Mantovani.

A seguir, veja os cargos mais bem remunerados do país, com salários que podem chegar a R$ 86,9 mil em 2026.

FINANÇAS E CONTABILIDADE

  • Segmentos que mais contratam: Automotivo; Bens de Capital; Energia
  • Cargos em alta: Analista Contábil/Fiscal; Controller; Coordenador(a) Contábil/Fiscal
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Análise de Dados; Análise Financeira e de Negócios; Domínio de Agentes Autônomos de IA
  • Competências que garantem salários acima da média: Aplicações de IA Generativa; Conhecimento Tributário; Análise Financeira e de Negócios; Idiomas

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) Financeiro - CFO: de R$33.750 a R$86.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Controller: de R$18.050 a R$39.850

TECNOLOGIA

  • Segmentos que mais contratam: Educação; Indústria; Mercado Financeiro
  • Cargos em alta: Analista de Segurança da Informação; Analista de Sistemas, Arquiteto(a) de Software
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Cloud; Data Science e Gerenciamento de Banco de Dados; Administração de Redes; Desenvolvimento de Software e Aplicações.
  • Competências que garantem salários acima da média: Segurança da Informação e Gestão de Riscos de TI; Desenvolvimento de Software e Aplicações; Inteligência de Mercado de Relatórios, Cloud;

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > CIO - Chief Information Officer: de R$32.000 a R$53.600

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Inteligência Artificial: de R$19.500 a R$27.100

VENDAS E MARKETING

  • Segmentos que mais contratam: Alimentos e Bebidas, B2C, Energia
  • Cargos em alta: Analista de Vendas Internas (Inside Sales); Coordenador(a) de Marketing, Gerente de Marketing
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Prospecção e Negociação; Análise de Dados; Inteligência Artificial; Gestão de Projetos
  • Competências que garantem salários acima da média: Análise de Dados; Negociação Estratégica; Inteligência Artificial; Automação

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Gerente Geral: de R$34.150 a R$80.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista de Inteligência de Mercado: de R$6.600 a R$14.800

ENGENHARIA

  • Segmentos que mais contratam: Automotivo; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos
  • Cargos em alta: Gerente de Melhoria Contínua; Gerente de Projetos; Gerente de Contratos; Engenheiro(a) de Processos
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Gerenciamento de Melhoria Contínua; Controle e Garantia de Qualidade; Gestão de Projetos; Aprendizado de Máquina
  • Competências que garantem salários acima da média: Engenharia de Sistemas e Redes; Gestão de Inovação; Desenvolvimento de Software; Análise de Dados e Big Data

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos: de R$28.900 a R$54.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Aplicação/Vendas: de R$10.000 a R$19.650

MERCADO FINANCEIRO

  • Segmentos que mais contratam: Asset managers; gestoras independentes e fundos de private equity, Bancos digitais e fintechs (pagamentos, crédito, carteiras digitais)
  • Cargos em alta: Analista de M&A; Associate em Risco de Mercado e Crédito, CFO
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Finanças Corporativas; Gestão de Riscos Financeiros; Idiomas; Regulamentação Financeira
  • Competências que garantem salários acima da média: Aplicações de IA Generativa; Conhecimento da Reforma Tributária; Análise Financeira Estruturada para Mercado de Capitais, Idioma

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Sales Trader - Diretor(a) Executivo(a): de R$56.750 a R$86.600

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Especialista de ESG: de R$11.100 a R$16.700

SEGUROS

  • Segmentos que mais contratam: Corretoras de seguros e consultorias de benefícios; Healthtechs integradas a planos e benefícios corporativos; Insurtechs (focadas em digitalização e novos produtos)
  • Cargos em alta: Analista de Finanças (IFRS 17); Analista de Riscos; CFO, Executivo de Contas, Gerente Atuarial
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Conhecimento em Normas Internacionais; Modelagem de Riscos e Precificação; Data Science e Machine Learning
  • Competências que garantem salários acima da média: IFRS 17 e Solvência II; Precificação Atuarial e Modelagem de Riscos; Data Science e Machine Learning aplicados a sinistros e fraudes

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Crédito e Risco: de R$33.500 a R$50.200

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista Atuarial: de R$11.400 a R$13.250

JURÍDICO

  • Segmentos que mais contratam: Escritórios, Alimentos e Bebidas, Logística
  • Cargos em alta: Advogado(a) Trabalhista; Advogado(a) Tributário (consultivo), Advogado(a) Empresarial/M&A
  • Habilidades técnicas mais exigidas: Elaboração de Contratos; Redação Jurídica; Habilidades de Negociação; Visão de Negócios
  • Competências que garantem salários acima da média: Habilidades de negociação; Uso de IA Generativa; Idiomas; Reforma Tributária

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em posições executivas:

■ Bancos > Diretor(a) Jurídico: de R$30.100 a 44.150

■ Empresas > Diretor(a) Jurídico: de R$19.600 a R$43.300

■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A SR: de R$14.000 a R$22.300

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições:

■ Bancos > Advogado(a) PL: de R$7.500 a R$11.250

■ Empresas > Advogado(a) SR: de R$7.900 a R$15.900

■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A PL: de R$10.250 a R$16.650

Veja também: Como ser um líder que inspira: 3 lições do CEO da Bayer

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:carreira-e-salariosReajustes salariaisSalários

Mais de Carreira

McDonald’s abre 420 vagas afirmativas para PcDs

O mesmo erro que cinco fundadores milionários cometeram — e custou caro

A estratégia silenciosa que está transformando a gestão nas grandes empresas

Liderar é decidir — e a maioria está falhando nisso por conta deste erro

Mais na Exame

Mundo

Governo Lula avalia que COP30 não atrapalhará negociações de tarifas com Trump

ESG

Crime ambiental entra na COP30 pela 1ª vez, revela presidente do Igarapé

Casual

Entre onças e trufas: novidades nos menus de Alex Atala

Carreira

McDonald’s abre 420 vagas afirmativas para PcDs