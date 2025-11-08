Quais setores devem pagar os maiores salários em 2026?

Em um mercado de trabalho cada vez mais moldado pela tecnologia, a 18ª edição do Guia Salarial 2026 da Robert Half revela os setores que devem pagar os maiores salários do próximo ano e reforça uma tendência clara: o fator humano voltou ao centro da disputa por talentos.

A combinação entre habilidades digitais, eficiência operacional e inteligência emocional se tornou o novo padrão para cargos estratégicos — e o principal motor de valorização salarial no país.

“O avanço da tecnologia não substitui o papel do ser humano; pelo contrário, ele o valoriza”, afirma Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half na América do Sul. “Profissionais que conseguem traduzir dados em decisões, negociar sob pressão e liderar com empatia estão em posição de vantagem.”

A era do profissional completo

O levantamento, que projeta salários iniciais para mais de 300 cargos em oito especializações, aponta um cenário de baixo desemprego e alta demanda por qualificação.

Surge, assim, a era do “profissional completo” - aquele que transita com naturalidade entre tecnologia e comportamento humano. Em um ambiente de transformação digital contínua, comunicação, liderança e visão estratégica são tão determinantes quanto certificações técnicas.

“O futuro do trabalho não é apenas sobre eficiência, é sobre relevância. As máquinas otimizam, mas as pessoas inovam”, diz Mantovani.

A seguir, veja os cargos mais bem remunerados do país, com salários que podem chegar a R$ 86,9 mil em 2026.

FINANÇAS E CONTABILIDADE

Segmentos que mais contratam: Automotivo; Bens de Capital; Energia

Cargos em alta: Analista Contábil/Fiscal; Controller; Coordenador(a) Contábil/Fiscal

Habilidades técnicas mais exigidas: Análise de Dados; Análise Financeira e de Negócios; Domínio de Agentes Autônomos de IA

Competências que garantem salários acima da média: Aplicações de IA Generativa; Conhecimento Tributário; Análise Financeira e de Negócios; Idiomas

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) Financeiro - CFO: de R$33.750 a R$86.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Controller: de R$18.050 a R$39.850

TECNOLOGIA

Segmentos que mais contratam: Educação; Indústria; Mercado Financeiro

Cargos em alta: Analista de Segurança da Informação; Analista de Sistemas, Arquiteto(a) de Software

Habilidades técnicas mais exigidas: Cloud; Data Science e Gerenciamento de Banco de Dados; Administração de Redes; Desenvolvimento de Software e Aplicações.

Competências que garantem salários acima da média: Segurança da Informação e Gestão de Riscos de TI; Desenvolvimento de Software e Aplicações; Inteligência de Mercado de Relatórios, Cloud;

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > CIO - Chief Information Officer: de R$32.000 a R$53.600

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Inteligência Artificial: de R$19.500 a R$27.100

VENDAS E MARKETING

Segmentos que mais contratam: Alimentos e Bebidas, B2C, Energia

Cargos em alta: Analista de Vendas Internas (Inside Sales); Coordenador(a) de Marketing, Gerente de Marketing

Habilidades técnicas mais exigidas: Prospecção e Negociação; Análise de Dados; Inteligência Artificial; Gestão de Projetos

Competências que garantem salários acima da média: Análise de Dados; Negociação Estratégica; Inteligência Artificial; Automação

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Gerente Geral: de R$34.150 a R$80.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista de Inteligência de Mercado: de R$6.600 a R$14.800

ENGENHARIA

Segmentos que mais contratam: Automotivo; Infraestrutura; Máquinas e Equipamentos

Cargos em alta: Gerente de Melhoria Contínua; Gerente de Projetos; Gerente de Contratos; Engenheiro(a) de Processos

Habilidades técnicas mais exigidas: Gerenciamento de Melhoria Contínua; Controle e Garantia de Qualidade; Gestão de Projetos; Aprendizado de Máquina

Competências que garantem salários acima da média: Engenharia de Sistemas e Redes; Gestão de Inovação; Desenvolvimento de Software; Análise de Dados e Big Data

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos: de R$28.900 a R$54.950

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Aplicação/Vendas: de R$10.000 a R$19.650

MERCADO FINANCEIRO

Segmentos que mais contratam: Asset managers; gestoras independentes e fundos de private equity, Bancos digitais e fintechs (pagamentos, crédito, carteiras digitais)

Cargos em alta: Analista de M&A; Associate em Risco de Mercado e Crédito, CFO

Habilidades técnicas mais exigidas: Finanças Corporativas; Gestão de Riscos Financeiros; Idiomas; Regulamentação Financeira

Competências que garantem salários acima da média: Aplicações de IA Generativa; Conhecimento da Reforma Tributária; Análise Financeira Estruturada para Mercado de Capitais, Idioma

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Sales Trader - Diretor(a) Executivo(a): de R$56.750 a R$86.600

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Especialista de ESG: de R$11.100 a R$16.700

SEGUROS

Segmentos que mais contratam: Corretoras de seguros e consultorias de benefícios; Healthtechs integradas a planos e benefícios corporativos; Insurtechs (focadas em digitalização e novos produtos)

Cargos em alta: Analista de Finanças (IFRS 17); Analista de Riscos; CFO, Executivo de Contas, Gerente Atuarial

Habilidades técnicas mais exigidas: Conhecimento em Normas Internacionais; Modelagem de Riscos e Precificação; Data Science e Machine Learning

Competências que garantem salários acima da média: IFRS 17 e Solvência II; Precificação Atuarial e Modelagem de Riscos; Data Science e Machine Learning aplicados a sinistros e fraudes

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Crédito e Risco: de R$33.500 a R$50.200

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista Atuarial: de R$11.400 a R$13.250

JURÍDICO

Segmentos que mais contratam: Escritórios, Alimentos e Bebidas, Logística

Cargos em alta: Advogado(a) Trabalhista; Advogado(a) Tributário (consultivo), Advogado(a) Empresarial/M&A

Habilidades técnicas mais exigidas: Elaboração de Contratos; Redação Jurídica; Habilidades de Negociação; Visão de Negócios

Competências que garantem salários acima da média: Habilidades de negociação; Uso de IA Generativa; Idiomas; Reforma Tributária

Insights salariais:

○ Cargo mais bem remunerado em posições executivas:

■ Bancos > Diretor(a) Jurídico: de R$30.100 a 44.150

■ Empresas > Diretor(a) Jurídico: de R$19.600 a R$43.300

■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A SR: de R$14.000 a R$22.300

○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições:

■ Bancos > Advogado(a) PL: de R$7.500 a R$11.250

■ Empresas > Advogado(a) SR: de R$7.900 a R$15.900

■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A PL: de R$10.250 a R$16.650

