Quais setores devem pagar os maiores salários em 2026?

A era é a do "profissional completo", aquele que transita entre tecnologia e comportamento humano, aponta pesquisa
Repórter
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 08h08.
Em um mercado de trabalho cada vez mais moldado pela tecnologia, a 18ª edição do Guia Salarial 2026 da Robert Half revela os setores que devem pagar os maiores salários do próximo ano e reforça uma tendência clara: o fator humano voltou ao centro da disputa por talentos.
A combinação entre habilidades digitais, eficiência operacional e inteligência emocional se tornou o novo padrão para cargos estratégicos — e o principal motor de valorização salarial no país.
“O avanço da tecnologia não substitui o papel do ser humano; pelo contrário, ele o valoriza”, afirma Fernando Mantovani, diretor-geral da Robert Half na América do Sul. “Profissionais que conseguem traduzir dados em decisões, negociar sob pressão e liderar com empatia estão em posição de vantagem.”
O levantamento, que projeta salários iniciais para mais de 300 cargos em oito especializações, aponta um cenário de baixo desemprego e alta demanda por qualificação.
Surge, assim, a era do “profissional completo” - aquele que transita com naturalidade entre tecnologia e comportamento humano. Em um ambiente de transformação digital contínua, comunicação, liderança e visão estratégica são tão determinantes quanto certificações técnicas.
“O futuro do trabalho não é apenas sobre eficiência, é sobre relevância. As máquinas otimizam, mas as pessoas inovam”, diz Mantovani.
A seguir, veja os cargos mais bem remunerados do país, com salários que podem chegar a R$ 86,9 mil em 2026.
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) Financeiro - CFO: de R$33.750 a R$86.950
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Controller: de R$18.050 a R$39.850
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > CIO - Chief Information Officer: de R$32.000 a R$53.600
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Inteligência Artificial: de R$19.500 a R$27.100
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Gerente Geral: de R$34.150 a R$80.950
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista de Inteligência de Mercado: de R$6.600 a R$14.800
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Supply Chain/Suprimentos: de R$28.900 a R$54.950
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Engenheiro(a) de Aplicação/Vendas: de R$10.000 a R$19.650
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Sales Trader - Diretor(a) Executivo(a): de R$56.750 a R$86.600
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Especialista de ESG: de R$11.100 a R$16.700
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em cadeiras executivas > Diretor(a) de Crédito e Risco: de R$33.500 a R$50.200
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições > Analista Atuarial: de R$11.400 a R$13.250
Insights salariais:
○ Cargo mais bem remunerado em posições executivas:
■ Bancos > Diretor(a) Jurídico: de R$30.100 a 44.150
■ Empresas > Diretor(a) Jurídico: de R$19.600 a R$43.300
■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A SR: de R$14.000 a R$22.300
○ Cargo mais bem remunerado nas demais posições:
■ Bancos > Advogado(a) PL: de R$7.500 a R$11.250
■ Empresas > Advogado(a) SR: de R$7.900 a R$15.900
■ Escritórios > Advogado(a) Empresarial/M&A PL: de R$10.250 a R$16.650
