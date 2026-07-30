Pesquisa mostra que aumento salarial de quem passa por formação de carreira chega a R$9.900/ano

Dados da PNAD Contínua Trimestral do IBGE mostram que o mercado de trabalho brasileiro fechou o primeiro trimestre de 2026 com taxa de desocupação em 6,1%. Entre jovens de 18 a 24 anos, porém, o índice chega a 13,8%, mais que o dobro da média geral.

A distância entre os dois números explica por que, para quem está começando a carreira, apenas ter um bom currículo deixou de ser suficiente.

Ainda segundo os dados do IBGE, a informalidade entre jovens brasileiros ultrapassa 45%, quase dez pontos acima da média nacional. Especialistas apontam que essa entrada mais precária no mercado de trabalho não é um problema pontual, mas resultado de fatores que se repetem ano após ano.

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Um mercado aquecido, mas seletivo

O paradoxo é conhecido por quem recruta. As vagas existem, mas a concorrência por elas também cresceu. Uma pesquisa da plataforma Catho, com 9.038 profissionais ouvidos em todo o país, mostra que investir em preparo e aprendizado contínuo aparece entre as medidas mais citadas por quem quer avançar profissionalmente em 2026.

O problema é que essa preparação nem sempre chega a quem mais precisa dela. Um levantamento da consultoria Michael Page revela uma lacuna reveladora: 60% das empresas afirmam oferecer programas de capacitação e desenvolvimento aos funcionários, mas apenas 28% dos profissionais dizem de fato receber esse tipo de suporte. Na prática, quem depende só da empresa para se desenvolver corre o risco de ficar para trás.

O que muda quando existe método

É nesse espaço, entre o que o mercado exige e o que as empresas oferecem, que entram os programas de preparação para processos seletivos. Um levantamento de impacto conduzido em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), com dados coletados em 2018 e 2024, mostra que jovens que passam por esse tipo de formação registram aumento salarial médio de R$ 9.900 por ano em relação a quem não teve a mesma preparação.

Os dados também apontam que quase metade dos participantes (49%) relata mudança na própria postura profissional depois da formação, e que o público segue mais autônomo nas decisões de carreira. Ao todo, mais de 120 mil pessoas já foram impactadas por iniciativas desse tipo no país.

O efeito não fica restrito ao salário. Um estudo conduzido com a consultoria Accenture, citado em levantamentos recentes sobre o tema, aponta que jovens que passam por programas estruturados de formação e acompanhamento têm taxa de permanência até três vezes maior no emprego em comparação com quem entra no mercado sem esse tipo de suporte.

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Currículo bom não é mais garantia

O que esses números têm em comum é uma mesma constatação: dominar o conteúdo técnico de uma área deixou de ser o único critério de corte. Recrutadores relatam que fatores como clareza na comunicação da própria trajetória, entendimento de como funciona cada etapa de um processo seletivo e capacidade de interpretar o que uma vaga realmente exige pesam tanto quanto a formação acadêmica.

É esse o motivo pelo qual cresce, entre universitários e profissionais em início de carreira, a procura por formações voltadas especificamente à etapa de seleção: como montar um currículo que passa pelos filtros automáticos, como se preparar para dinâmicas em grupo e testes comportamentais, como estruturar respostas de entrevista sem soar decorado.

A inteligência artificial também mudou essa etapa dos dois lados. Empresas já usam IA para triagem de candidatos, e candidatos começam a usar as mesmas ferramentas para treinar respostas e revisar currículos antes de enviar.

Quem entende essa dinâmica de ambos os lados tende a chegar mais preparado à entrevista final.

O mercado brasileiro segue absorvendo mão de obra, mas a distância entre quem entende as regras do jogo e quem ainda descobre no improviso continua sendo, para muitos jovens, o que separa uma vaga conquistada de mais um processo que não avança.

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