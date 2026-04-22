O que as healthtechs têm a oferecer ao SUS?

Cabines de telemedicina e totens digitais ampliam o acesso à saúde em regiões remotas do Brasil (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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Publicado em 22 de abril de 2026 às 10h00.
Por Juan Ramos*
Telemedicina, interoperabilidade e novos modelos de atendimento mostram como a cooperação entre setor público e iniciativa privada pode ampliar a eficiência e democratizar o acesso à saúde no Brasil.
O SUS (Sistema Único de Saúde) é uma das maiores políticas públicas de inclusão social do mundo. Responsável por atender milhões de brasileiros diariamente, o sistema enfrenta, no entanto, gargalos históricos relacionados à capacidade assistencial, distribuição de profissionais e organização da porta de entrada.
Hoje, pacientes aguardam, em média, cerca de 57 dias por consultas com especialistas. Em procedimentos cirúrgicos, esse tempo pode chegar a 634 dias. Esses números revelam não apenas uma pressão conjuntural, mas um desafio estrutural que exige novas formas de organização do cuidado.
Nesse cenário, cresce a compreensão de que ampliar o acesso não depende exclusivamente da expansão física da rede, mas da incorporação de inteligência assistencial e tecnologia.
A transformação digital vem redesenhando a lógica de acesso aos serviços públicos de saúde em diversos países.
No Brasil, a telemedicina emerge como um instrumento capaz de reorganizar fluxos assistenciais, reduzir deslocamentos desnecessários e qualificar o encaminhamento para níveis de maior complexidade.
Quando bem integrada ao sistema público, ela atua como filtro clínico eficiente, reduzindo a sobrecarga em unidades presenciais e ampliando a resolutividade da atenção primária. Mais do que uma solução emergencial, trata-se de uma estratégia estruturante para tornar o cuidado mais rápido, inteligente e acessível.
Experiências recentes mostram que plataformas digitais conectadas ao SUS já permitem reduzir o tempo de espera para atendimento inicial para cerca de cinco minutos em determinados projetos.
Além disso, soluções de teleconsulta com acesso a mais de 40 especialidades médicas ampliam significativamente a capacidade de resposta do sistema, especialmente em regiões com escassez de profissionais.
Outro avanço relevante está na instalação de totens e cabines de telemedicina em áreas remotas ou com baixa cobertura assistencial. Esses modelos híbridos ajudam a aproximar o atendimento especializado da população sem exigir grandes deslocamentos ou investimentos estruturais de alto custo. Esse tipo de iniciativa sinaliza um caminho concreto para reduzir desigualdades regionais históricas.
Outro fator decisivo para a modernização do SUS é a integração entre plataformas digitais e sistemas públicos existentes, como o e-SUS Digital e os prontuários eletrônicos.
A interoperabilidade permite continuidade do cuidado, melhora indicadores assistenciais e fortalece a capacidade de planejamento dos gestores públicos. Mais do que acelerar atendimentos, a digitalização cria condições para decisões baseadas em evidências, com impacto direto na eficiência do sistema.
Nesse cenário, soluções digitais interoperáveis já demonstram que é possível organizar melhor a jornada do paciente, reduzir sobrecargas na atenção presencial e ampliar a resolutividade da porta de entrada do sistema.
Este movimento reforça uma mudança importante de paradigma: a inovação na saúde tecnológica deixa de ocupar um papel periférico e passa a atuar como vetor estruturante de fortalecimento, e não de substituição, da saúde pública brasileira.
A discussão sobre o futuro do SUS passa, necessariamente, pela capacidade de integrar competências públicas e privadas de forma complementar.
Healthtechs, universidades, centros de inovação e operadores tecnológicos já participam da construção de soluções que ampliam escala, eficiência e capilaridade do atendimento.
Nesse setor público, a iniciativa privada contribui com agilidade tecnológica, capacidade operacional e novos formatos de acesso. O resultado é um sistema mais responsivo às necessidades reais da população.
A sustentabilidade do SUS depende cada vez mais da combinação entre gestão eficiente, tecnologia aplicada e cooperação institucional.
Telemedicina, interoperabilidade e novos modelos híbridos de atendimento não representam apenas inovação operacional. Representam uma mudança de paradigma na forma de organizar o cuidado público em saúde.
Fortalecer essas iniciativas significa ampliar acesso, reduzir desigualdades e preparar o sistema para responder com mais rapidez aos desafios de uma sociedade que demanda atendimento cada vez mais ágil, resolutivo e integrado.
O futuro do SUS passa pela capacidade de transformar colaboração em política pública permanente. E, nesse processo, inovação e parceria deixam de ser alternativas e passam a ser parte da solução.
*Juan Ramos é advogado formado pela PUC Minas e especialista em Marketing pelo Instituto Eurodata, com pós-graduação em Gestão de Negócios de Impacto pela UFMG. Juan ocupa hoje o cargo de CEO da CallMed.