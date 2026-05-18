'Japão está prestando muita atenção ao petróleo do Brasil', diz ministro

O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, disse nesta segunda-feira, 18, que o Brasil é uma possível fonte alternativa de petróleo para reduzir os problemas gerados pelo bloqueio do Estreito de Ormuz, que está afetando o abastecimento do país.

"Reduzir nossa dependência do petróleo bruto de regiões específicas é uma questão urgente. O Japão está prestando muita atenção ao potencial do Brasil como país produtor de petróleo", disse Akazawa no início de uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que está em visita ao país, em declarações divulgadas pela TV NHK.

Segundo a agência Reuters, Vieira disse que o Brasil está pronto para aumentar as exportações de petróleo para o Japão, por meio da Petrobras.

Japão importa 90% do petróleo

O Japão importa cerca de 90% de seu petróleo do Oriente Médio, e o fechamento do Estreito de Ormuz em decorrência da guerra forçou o país a liberar milhões de barris de suas reservas estratégicas e a subsidiar as companhias petrolíferas para reduzir os preços dos combustíveis, entre outras medidas.

O arquipélago também impulsionou suas importações de fontes alternativas que não cruzam Ormuz, como os Estados Unidos, enquanto as autoridades afirmaram que têm o abastecimento garantido até o ano que vem graças a esse tipo de acordo.

O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, em março, voltou a bater um recorde de produção, com uma média de 5,5 milhões de barris de petróleo e gás natural equivalente por dia.

Em 2025, o país bateu seu recorde nacional de produção de hidrocarbonetos ao extrair uma média de 4,89 milhões de barris diários equivalentes de petróleo e gás natural.

Visita de Mauro Vieira

Vieira está no Japão para participar da primeira reunião do Diálogo Estratégico de Chanceleres, um modelo adotado para avançar a relação entre Brasil e Japão após a visita do presidente Lula ao Japão, em março de 2025.

Nesta viagem, também serão assinados acordos, como o Memorando de Cooperação entre Brasil e Japão para a assistência a nacionais de ambos os países em terceiros Estados.

Segundo o Itamaraty, o Brasil abriga a maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, estimada em 2,7 milhões de pessoas. Já o país asiático abriga a quinta maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 210 mil brasileiros.

Em 2025, a corrente de comércio entre o Brasil e o Japão totalizou US$ 11,6 bilhões, uma alta de 5% em comparação com 2024.

Com EFE.