Empresa brasileira de saúde aposta em IA – que já acerta até 90% dos casos de câncer silencioso

Dedicadas a criar soluções tecnológicas para o setor da saúde, as chamadas healthtechs também estão na corrida pelas inovações em inteligência artificial. Entre elas, a detecção precoce do câncer apresenta maior potencial transformador para o setor.

Dois estudos de 2025 da plataforma arXiv, da Cornell University, fornecem dados promissores, que servem para embasar a aposta na tecnologia:

Uso de IA aplicada a exames de micro-ultrassom para câncer de próstata atingiram 92,5% de sensibilidade e 68% de especificidade, superando métricas de triagens tradicionais como o PSA e o toque retal.

Redes neurais profundas aplicadas à histopatologia digital alcançaram mais de 90% de precisão na identificação de padrões associados a tumores mamários.

“O diagnóstico oncológico deixou de depender exclusivamente da manifestação de sintomas visíveis. Hoje, conseguimos identificar sinais clínicos relevantes por meio de padrões discretos, captados por dados ao longo da jornada do paciente”, explica o médico oncologista Guilherme Crespo, advisory e membro do corpo técnico da Neuralmed.

A empresa de Crespo está na lista de healthtechs brasileiras que entendem a detecção precoce do câncer por meio de IA como valioso avanço para a saúde.

A jornada no desenvolvimento de IA para o câncer

A Neuralmed segue uma estratégia dedicada ao desenvolvimento de modelos clínicos capazes de ler e interpretar grandes volumes de dados – incluindo laudos, evoluções médicas e anotações em prontuário – e transformá-los em indicadores de risco que apoiam médicos e gestores em decisões clínicas mais rápidas e precisas.

Com sete anos de operação, a empresa integra a IA como parte da postura de inovação constante. A tecnologia da Neuralmed vem sendo utilizada para prevenir agravamentos clínicos, acelerar linhas de cuidado e aumentar a rentabilidade de unidades assistenciais.

Em um dos projetos mais recentes, a leitura de dados não estruturados permitiu identificar entre 2% e 4% da população atendida com risco elevado para câncer ,

Em outro caso, a aplicação da tecnologia reduziu de 28 para apenas 5 dias o tempo entre uma mamografia alterada e a realização da biópsia.

Em hospital parceiro, a IA cumpriu papel fundamental na eliminação de uma fila de 60 dias para leitura de exames e inclusão de 36 pacientes em linhas de cuidado oncológico.

Fator humano ainda é essencial

Segundo Crespo, a simples identificação de risco não garante, por si só, a efetividade clínica. “Só identificar o paciente às vezes não é suficiente. A instituição precisa de ferramentas para agir. Captar o paciente certo no momento certo e acompanhar se ele está recebendo a atenção necessária, é o que de fato transforma a jornada de saúde”, destaca o oncologista.

Para Anthony Eigier, CEO e fundador da Neuralmed, o uso da IA precisa ser compreendido como uma forma de ampliar o alcance clínico, sem comprometer a responsabilidade médica.

“Nossa proposta é colocar o paciente, e não o exame ou a tecnologia, no centro da jornada. A IA entra para garantir mais agilidade, precisão e eficiência em todas as etapas do cuidado, do diagnóstico à linha terapêutica”, conclui.

