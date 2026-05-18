A diferença entre ETFs e ETPs e a verdade sobre o risco quântico do bitcoin

Qual é a diferença entre ETFs, termo mais comum nas Américas, e ETPs, termo mais conhecido na Europa? E por que isso importa para quem investe em ativos digitais? Como a possibilidade de um "risco quântico" poderia afetar não apenas o bitcoin, mas todo o sistema financeiro que conhecemos? Soluções para esse problema já estão sendo desenvolvidas?

No podcast do Future of Money, recebemos Andrew Forson, Presidente da DeFi Technologies, para discutir as diferenças do acesso a ativos digitais nas bolsas de valores internacionalmente, o impacto da computação quântica sobre cripto e bancos, e como instituições financeiras estão se preparando para depósitos tokenizados, stablecoins e instrumentos de dívida digitais. Assista ao vídeo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok