Meu SUS digital: veja como usar o app e benefícios

O Meu SUS Digital é o aplicativo oficial do Ministério da Saúde e oferece acesso a serviços e informações do Sistema Único de Saúde (SUS). Por meio do app, é possível consultar exames, acompanhar vacinas e acessar dados de saúde pessoais de forma simples e gratuita.

Principais funcionalidades do aplicativo



O aplicativo reúne uma série de serviços, como o histórico de vacinação, resultados de exames de Covid-19 e a Carteira Nacional de Vacinação. É possível consultar a data, o lote e o local de aplicação das vacinas, além de acessar o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.

Aplicações integradas ao SUS



Na seção “Aplicações”, o usuário encontra outros apps úteis relacionados à saúde pública, como o Peso Saudável, Hemovida, Transplantes e Saúde da População Negra. Esses serviços são acessados com poucos cliques e sem sobrecarregar o armazenamento do celular.

Localização de unidades de saúde



O app oferece uma ferramenta chamada Rede de Saúde, que permite localizar estabelecimentos de saúde próximos ao usuário. É possível filtrar por tipo de atendimento e marcar os locais favoritos para facilitar o acesso em outras consultas.

Quem pode usar o Meu SUS Digital



Todos os usuários do SUS podem utilizar o serviço. Algumas funções básicas estão disponíveis sem login, mas para ter acesso completo às funcionalidades, como a autorização para retirada de absorventes, é necessário utilizar uma conta Gov.br.

Como baixar e acessar o serviço



O app está disponível gratuitamente para Android e iOS. Após o download, basta abrir o aplicativo e fazer login com a conta Gov.br para acessar todos os recursos. O serviço é gratuito e pode ser utilizado em qualquer lugar com conexão à internet.

Serviços disponíveis no app



Entre os serviços oferecidos estão: autorização de retirada de absorventes, Carteira Nacional de Vacinação, resultado de exame laboratorial da Covid-19, CIVP (Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia) e o Cartão SUS Digital.