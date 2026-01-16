Inter recebe aval do Fed para operar como banco nos EUA

O Inter (Nasdaq: INTR) informou, na tarde desta sexta-feira, 16, que recebeu a permissão do Florida Office of Financial Regulation (OFR) e do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) para estabelecer uma agência internacional na Flórida (EUA). Com a aprovação, a empresa passa a operar como banco para clientes internacionais a partir de sua base americana.

A licença permite a abertura de uma agência em Miami, onde o Inter mantém sua sede global desde 2021, e marca um novo estágio na atuação internacional da companhia.

“Esse passo reforça nossa ambição de atuar como uma plataforma global”, afirma João Vitor Menin, CEO Global do Inter, em comunicado. “A agência em Miami nos permitirá escalar nossa oferta, gerar mais conveniência e valor para os clientes e fortalecer a posição do Inter no sistema financeiro internacional”, acrescenta.

Com a autorização regulatória, o Inter passa a integrar um grupo restrito de instituições estrangeiras habilitadas a manter uma agência bancária nos Estados Unidos

No início deste mês, o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) finalizou a compra do M.Y. Safra Bank, instituição sediada em Nova York e fundada por um integrante da terceira geração da família Safra, sem vínculo com o conglomerado J. Safra. Já o Nubank protocolou, em setembro, um pedido junto às autoridades americanas para obter licença bancária nos Estados Unidos.

Expansão de portfólio

A unidade funcionará como um hub bancário digital-first e permitirá a ampliação da oferta de produtos, como contas correntes e de poupança, cartões de débito e crédito, além de diferentes linhas de financiamento.

A nova estrutura também abre espaço para a captação de depósitos em dólar de clientes internacionais e fortalece o atendimento a empresas estrangeiras com operações no mercado americano, por meio de serviços financeiros baseados em tecnologia e alinhados às exigências regulatórias locais.

Do ponto de vista estratégico, informou o Inter em comunicado, a agência contribui para tornar a plataforma global do Inter mais eficiente, com ganhos na estrutura de funding, redução de custos operacionais, avanços na experiência do usuário e maior velocidade no desenvolvimento e lançamento de novos produtos.