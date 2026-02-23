Bússola

Mobile teve aumento de 70% em vendas D2C no Carnaval, revela estudo

Estratégias voltadas para atendimento imediato possibilitaram melhor desempenho

Carnaval apresentou desafio da conversão urgente, facilitada pelos canais mobile (Reprodução)

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13h00.

Acordar, levantar, preparar-se para o bloquinho e… comprar? Esta foi a rotina de muitos brasileiros neste Carnaval, que acendeu sinal verde para os negócios baseados no D2C (venda direta ao consumidor) usarem o mobile como vantagem.

O desafio principal foi converter a demanda urgente em faturamento. Segundo levantamento da Nuvemshop, o varejo digital D2C, por meio de preparo nos canais mobile, conseguiu crescimento de 70% no volume de vendas relacionadas ao Carnaval de 2026.

Com projeção de faturamento de R$ 258 bilhões no e-commerce nacional este ano, a capacidade de garantir que o produto chegue "antes do bloco" foi o principal diferencial competitivo de fevereiro.

O desafio de converter a demanda urgente

Segundo o co-fundador e presidente da Nuvemshop, Alejandro Vázquez, no pré-carnaval a janela de oportunidade para o varejo é curta e a conversão depende diretamente da promessa de entrega. 

Para as marcas que operam no modelo de venda direta ao consumidor (D2C), a data é o maior teste de eficiência logística do primeiro trimestre. 

"O consumidor de 2026 é extremamente criterioso, mas, na semana que antecede a folia, a conveniência e o prazo de entrega superam qualquer outra variável de decisão. 

O lojista que remove fricções no checkout móvel e garante o recebimento do produto a tempo das festas captura o cliente que precisa resolver uma necessidade imediata", explica. 

Moda e Beleza se destacam com  grupos VIPs de apps 

Com mais de 180 mil marcas, a Nuvemshop observa que ferramentas de decisão rápida são essenciais: o atendimento via WhatsApp, utilizado por 73% dos lojistas, funciona como o balcão de dúvidas para confirmar prazos de entrega.

O Carnaval de 2026 consolidou-se como o maior laboratório de agilidade para as marcas nativas digitais com venda direto ao consumidor (D2C) no Brasil. 

Segundo dados da Nuvemshop, o setor de Moda, que faturou R$ 2,9 bilhões no último ano, destacou-se na superação do "abismo operacional", ou seja, a distância tecnológica entre o varejo tradicional e marcas que escalam via dados e relacionamento direto.

O levantamento reforça que marcas em expansão, que utilizam dados para entender esses picos de demanda mobile, conseguem ajustar as suas operações para converter o desejo imediato em faturamento. 

“Ao reduzir a fricção na palma da mão, o varejo digital brasileiro transforma a sazonalidade numa oportunidade de mostrar valor através da velocidade”, conclui Alejandro. 

 

